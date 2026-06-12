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Cold Brew vs. Buzlu Filtre Kahve: Yaz Aylarının İki Büyük Kurtarıcısı Arasındaki Fark Ne?

etiket Cold Brew vs. Buzlu Filtre Kahve: Yaz Aylarının İki Büyük Kurtarıcısı Arasındaki Fark Ne?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 11:31
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Sıcak yaz günlerinde kahve sevdalılarının imdadına yetişen iki geleneksel lezzet var: Cold brew ve buzlu filtre kahve. Ama her soğuk kahve tutkunu için bu ikisi arası farkı anlamak bazen mümkün olmuyor. Her ikisi de yoğun kahve aroması ve buz gibi ferahlatıcı lezzetiyle öne çıksa da farklı demleme tekniklerinin sonunda hazırlanıyor. Elbette kahve gurmesi olma yolculuğunda bir adım öne çıkmak isteyenlerin, bu iki favori lezzet arası farkları bilmesi gerekiyor.

İşte sizlere, kahve kültürü ve tarihi hakkındaki bilgilerinizle çevrenizi etkileme şansı. Bu bilgilerle artık damak zevkinize en uygun kahve türünü çok daha kolay belirleyeceksiniz!

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Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve) Kısa Tarihi

Bugün her kahvecideki en favori lezzetlerden olan buzlu filtre kahvenin tarihi, günümüzden çok eskilere, 1840’lar Cezayir Savaşı’na kadar uzanıyor. O yıllarda “Mazagran” adıyla anılan bu lezzet, başlangıçta Fransızlar tarafından hazırlanan soğuk, sütlü ve şekerli bir içecek türüydü. Ancak süreç içinde sütleri tükenen askerler, sıcaklarla mücadele etmek adına yeni bir formül geliştirmek zorunda kaldı ve süt yerine su eklemeye başladı. Mazagran yakınlarındaki başka bir grup ise bu karışımı kahve şurubu ile birleştirdi. Savaşın ardından Paris’te ziyaret ettikleri kahvecilerden de özel olarak bu karışımı hazırlamalarını isteyen askerler, buzlu kahvenin temellerini atan ilk kişilerdi. Fakat esas popülerleşme dönemi, 1990’lı yıllarda Amerika’da çoğalan zincir kahveciler sayesinde gerçekleşti. Böylece bugün tüm dünyanın yakından bildiği espresso, buz ve sütle hazırlanan ikonik lezzet tüm dünyaya yayıldı.

Cold Brew (Soğuk Demleme) Kahve Kısa Tarihi

Buzlu filtre kahveden çok daha öncesine dayanan cold brew meselesi 1600’lü yıllara kadar uzanıyor ama ilk doğum yeri günümüzde bile büyük tartışmalar yaratıyor. Aslında bu soğuk kahvenin Kyoto’da popüler olması sebebiyle bu içeceğe ilk başlarda “Kyoto” deniyordu. Kentteki kahveciler soğuk kahve demleme konusunda son derece ustaydı, hatta geniş kitlelere hitap etmek için özel demleme cihazları bile icat etmişlerdi. Böylece kahve çekirdeğinin tadını korumak için çeşitli notalarda denemeler yapıyorlardı. Süreç genel olarak böyle işlese de kimi kaynaklar kahve çekirdeği demleme ustalarının, ülkedeki Hollandalılar olduğunu söylüyor. İlk başta Japonya’da başlayan tekniğin, tüccarlar aracılığıyla Hollanda’ya taşındıktan sonra esas değişimi yaşadığını söyleyenler de var. Çıkış noktası neresi olursa olsun cold brew kahvenin, kahve kültüründe devrim niteliğinde bir yenilik yarattığı kesin.

İki Kahve Arası Temel Fark Nedir?

Her ikisi de ilk bakışta birbirine çok benzeyen bu kahve türleri, aslında hem içim hem lezzet bakımından birbirinden oldukça farklı. Her ikisini de evde kolaylıkla hazırlamak mümkün olsa da damak zevkinize en uygun olanı seçmek için iki popüler kahve arasındaki temel farkları bilmek gerekir. Aslında iki kahve arasındaki en büyük fark demleme süresidir. Cold brew kahve demlemek için 12-24 saatlik uzun bir zaman dilimi gerekirken, soğuk filtre kahve demlemek için sadece birkaç dakika yeterlidir.

Aradaki Lezzet Farkı Nasıldır?

Cold brew kahve, soğuk filtre kahveye göre çok daha uzun bir demleme sürecinden geçtiği için oldukça güçlü, sert ve baskın aromaya sahiptir. Cold brew kahve demlerken yüksek miktarda öğütülmüş kahve kullanılır, bu etmen de lezzetin daha zengin ve yoğun olmasını sağlar. Tüm bu süreç, cold brew kahveyi yüksek kafein oranına ve asiditeye sahip, pürüzsüz ve yoğun bir tat olarak öne çıkarır. Dolayısıyla kahveyi biraz daha acı ve yoğun sevenler için cold brew daha iyi bir seçenekken, dengeli ve hafif bir tat arayanlar için soğuk filtre kahve gibisi yoktur.

Buzlu Kahve Nasıl Hazırlanır?

Buzlu kahve, evde hazırlaması en zahmetsiz olan kahve türlerinden biridir. Filtre kahve makinesi, French press ya da V60 yöntemlerinden birini kullanarak 1:16 oranında demlediğiniz kahveyi, buz dolu bir bardağa dökerek anında ferahlatıcı ve leziz kahvenizi elde edebilirsiniz. Alternatif olarak 1 shot espresso demledikten sonra suyla seyrelterek soğuk Americano da hazırlayabilirsiniz.

Ancak buzlu kahve hazırlarken en önemli nokta, kahveye buzu doğrudan eklememektir. Tat dengesini bozmamak adına filtre kahveyle hazırladığınız buz küplerini kullanabilirsiniz.

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Cold Brew Kahve Nasıl Hazırlanır?

Cold brew kahve demlemek, soğuk kahveden biraz daha zahmetlidir. Çünkü bu demleme tekniğinde öğütülmüş filtre kahve, sıcak suyla değil soğuk suyla karıştırılır. Arzuladığınız aroma yoğunluğuna bağlı olarak kahve/su oranını 1:15, 1:8 veya 1:4 olarak tercih edebilirsiniz. Ancak ideal olarak cold brew kahvenin 1:4 oranında hazırlanması gerekir. Bu da lezzetin çok daha yoğun olmasını sağlar. Damak zevkinize uygun oranda öğütülmüş kahveyi soğuk suyla birleştirerek 12 ila 24 saat demlenmeye bırakmanız, ardından süzerek bardağa aktarmanız yeterlidir. Dilerseniz daha yumuşak bir içim için son aşamada su, süt ve buzla birlikte servis edebilirsiniz.

Hangi Kahve Kime Göre?

Soğuk filtre kahve ve cold brew kahve benzer görünmesine rağmen deneyim anlamında birbirinden oldukça farklı. Eğer kahve tercihleriniz yoğun gövdeye, yüksek asiditeye ve acı lezzete sahip olanlardan yanaysa cold brew tam sizlik bir seçim olacaktır. Ancak yaz sıcaklarında hafif hafif serinlemek, bir yandan da kafeini fazla abartmamak istiyorsanız içimi çok daha kolay olan buzlu filtre kahveyi tercih etmelisiniz. Seçiminiz hangisi olursa olsun, ideal kahve çekirdeği ve doğru demleme cihazı ile sizin için en iyi sonucu bulacağınıza eminiz!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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