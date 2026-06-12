Cold Brew vs. Buzlu Filtre Kahve: Yaz Aylarının İki Büyük Kurtarıcısı Arasındaki Fark Ne?
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Sıcak yaz günlerinde kahve sevdalılarının imdadına yetişen iki geleneksel lezzet var: Cold brew ve buzlu filtre kahve. Ama her soğuk kahve tutkunu için bu ikisi arası farkı anlamak bazen mümkün olmuyor. Her ikisi de yoğun kahve aroması ve buz gibi ferahlatıcı lezzetiyle öne çıksa da farklı demleme tekniklerinin sonunda hazırlanıyor. Elbette kahve gurmesi olma yolculuğunda bir adım öne çıkmak isteyenlerin, bu iki favori lezzet arası farkları bilmesi gerekiyor.
İşte sizlere, kahve kültürü ve tarihi hakkındaki bilgilerinizle çevrenizi etkileme şansı. Bu bilgilerle artık damak zevkinize en uygun kahve türünü çok daha kolay belirleyeceksiniz!
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Iced Coffee (Buzlu Filtre Kahve) Kısa Tarihi
Cold Brew (Soğuk Demleme) Kahve Kısa Tarihi
İki Kahve Arası Temel Fark Nedir?
Aradaki Lezzet Farkı Nasıldır?
Buzlu Kahve Nasıl Hazırlanır?
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Cold Brew Kahve Nasıl Hazırlanır?
Hangi Kahve Kime Göre?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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