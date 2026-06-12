Bugün İndirimde Neler Var? 12 Haziran 2026 Günün Fırsatları
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Haziran ayının ikinci haftasını geride bırakırken, hafta sonu öncesinde alışveriş listelerini bütçe dostu fiyatlarla tamamlayacak harika bir cuma listesiyle karşınızdayız. Bugün yaz gardırobunu yenilemek isteyenlerden teknolojik ev yatırımlarına, mutfak ve bakım stoklarından yaklaşan Babalar Günü hediyelerine kadar her kategoride ses getiren büyük sepet kampanyaları öne çıkıyor.
Bu içerik 12.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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