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Bugün İndirimde Neler Var? 12 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 12 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 10:33
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Haziran ayının ikinci haftasını geride bırakırken, hafta sonu öncesinde alışveriş listelerini bütçe dostu fiyatlarla tamamlayacak harika bir cuma listesiyle karşınızdayız. Bugün yaz gardırobunu yenilemek isteyenlerden teknolojik ev yatırımlarına, mutfak ve bakım stoklarından yaklaşan Babalar Günü hediyelerine kadar her kategoride ses getiren büyük sepet kampanyaları öne çıkıyor. 

Bu içerik 12.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Pamuklu regular fit düğmeli polo yaka 4lü paket erkek tişört seti indirimli fiyatına ek ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Pamuklu regular fit düğmeli polo yaka 4lü paket erkek tişört seti indirimli fiyatına ek ONEDIO20 koduyla sepetinizde!

Beyaz, vişne, indigo ve saks renklerini tek bir pakette sunan bu kaliteli pamuklu tişört seti, 1.499,99 TL yerine önce 1.299,99 TL'ye düşüyor, ardından uygulayacağınız %20 oranındaki bize özel kodla yaz gardırobunu yenilemek isteyenler için harika bir bütçe dostu alternatife dönüşüyor.

Pamuklu Regular Fit Düğmeli Polo Yaka 4lü Paket Erkek T Shirt

Nike Downshifter 12 kadın koşu ayakkabısı 3.329,10 TL avantajlı etiketine ek ekstra Onedio25 koduyla indirimde!

Nike Downshifter 12 kadın koşu ayakkabısı 3.329,10 TL avantajlı etiketine ek ekstra Onedio25 koduyla indirimde!

Hem spor rutinlerinde hem de günlük koşuşturmacada adımlara maksimum yastıklama konforu ve nefes alabilen hafif bir yapı sunan bu pembe sneaker, sepet aşamasında uygulayacağınız özel kod sayesinde günün en popüler moda yatırımlarından biri oluyor.

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Zamansız tasarımı ve gözleri güneşin zararlı ışınlarından tamamen koruyan yüksek kaliteli cam yapısıyla öne çıkan bu ikonik model, sepet aşamasında uygulayacağınız ekstra %10 indirim kuponuyla gardırobuna ömürlük bir parça katmak isteyenleri bekliyor.

Ray Ban 2198 Güneş Gözlüğü

Fit kahvaltıların ve sağlıklı atıştırmalıkların gözdesi olan Açai orman meyveli 4'lü granola paketinde 3 al 2 öde fırsatı!

Fit kahvaltıların ve sağlıklı atıştırmalıkların gözdesi olan Açai orman meyveli 4'lü granola paketinde 3 al 2 öde fırsatı!

Temiz ve besleyici içeriğiyle öne çıkan bu popüler orman meyveli granola paketleri, sepet aşamasındaki 3 al 2 öde kampanyasına ek olarak uygulayacağınız granola15 kodu sayesinde %15 ek indirimle mutfak stoklarını yenilemek isteyenlerin ilk tercihi.

Açai Orman Meyveli Granola 4lü Paket

Tommy Jeans slim linear erkek ikili t shirt paketi 2.662,76 TL yerine %43 net fiyat düşüşüyle sadece 1.509,50 TL!

Tommy Jeans slim linear erkek ikili t shirt paketi 2.662,76 TL yerine %43 net fiyat düşüşüyle sadece 1.509,50 TL!

Yumuşacık esnek pamuklu dokusuyla bu zamansız 2li erkek tişört seti, yarı fiyatına yaklaşan bütçe dostu etiketiyle bu cuma sepetlere en çok eklenen temel giyim ihtiyaçlarının başında geliyor.

Tommy Jeans Slim Linear SS Tee 2pack Erkek T-shirt

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Evde sinema ve oyun keyfini zirveye taşıyan TCL 55 inç 4K QD Mini LED akıllı TV %15 indirimle 52.999 TL!

Evde sinema ve oyun keyfini zirveye taşıyan TCL 55 inç 4K QD Mini LED akıllı TV %15 indirimle 52.999 TL!

62.719,02 TL olan önceki fiyatından gerileyen bu dev televizyon; 2600 nit yüksek parlaklığı, 144Hz doğal yenileme hızı, Google TV arayüzü ve Bang and Olufsen ses sistemiyle ev konforunda kusursuz bir teknoloji yatırımı sunuyor.

TCL 55 inç 55Q7C 4K QD Mini LED Smart Google TV

Araç içindeki tüm dağınıklığı ve tozu anında yok eden Robeve güçlü vakumlu şarjlı el süpürgesi sadece 1.099,90 TL!

Araç içindeki tüm dağınıklığı ve tozu anında yok eden Robeve güçlü vakumlu şarjlı el süpürgesi sadece 1.099,90 TL!

3 kademeli çalışma modu, 20000PA yüksek emiş gücü ve çok fonksiyonlu başlık aparatlarıyla araba içinden evdeki dar köşelere kadar her yeri pürüzsüz temizleyen bu taşınabilir el süpürgesi, pratik çözümler arayanların radarında.

Robeve Auhma Güçlü Vakumlu 3 Kademeli Şarjlı Oto Süpürgesi

Züber Marka Günleri kapsamında seçili ürünlerde geçerli 50 TL ve üzerine net %35 sepet indirimi başladı!

Züber Marka Günleri kapsamında seçili ürünlerde geçerli 50 TL ve üzerine net %35 sepet indirimi başladı!

Doğal ve temiz içerikli atıştırmalıklarıyla bilinen markanın 575 TL değerindeki popüler paket seçeneği, sepet aşamasında uygulanan özel kampanya avantajıyla bu cumaya özel net bir düşüşle 373,75 TL'ye geriliyor.

Züber Market Seçili Ürün Paketi

Dudakları derinlemesine besleyen ve parlatıcı etkisi sunan şık lip balm çeşitlerinde kaçırılmayacak 3 al 2 öde fırsatı!

Dudakları derinlemesine besleyen ve parlatıcı etkisi sunan şık lip balm çeşitlerinde kaçırılmayacak 3 al 2 öde fırsatı!

İçeriğindeki peptit, seramid ve E vitamini desteğiyle dudakları neme doyururken şık şeftali ve pembe nude tonlarıyla parlaklık kazandıran bu 13 ml'lik bakım kremleri, üçüncüsünün bedavaya geldiği muazzam sepet avantajıyla listede.

Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Peach ve Pembe Nude 13 ml

Restorex ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası ve ekstra BIOTA10 koduyla sepetinizde!

Restorex ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası ve ekstra BIOTA10 koduyla sepetinizde!

Yıpranmış ve hasar görmüş saç tellerine evde botoks etkisi yaratarak kökten uca onarım ve parlaklık kazandıran bu 300 ml'lik meşhur maske, çok al az öde fırsatına ek paylaşıma özel %10 indirim koduyla banyo raflarını yenilemeye geliyor.

Restorex Keratin ve Argan Onarıcı Botoks Etkili Saç Bakım Maskesi 300 ml

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Penti erkek pamuklu basic 5li boxer paketinde 2 al 1 öde!

Penti erkek pamuklu basic 5li boxer paketinde 2 al 1 öde!

%100 pamuklu esnek dokusu ve gün boyu maksimum konfor sunan rahat kesimiyle öne çıkan bu zamansız siyah renkli 5'li boxer paketi, ikincisinin tamamen ücretsiz olduğu dev sepet avantajıyla günün en karlı temel giyim alışverişi.

Penti Erkek Pamuklu Basic Black 5li Boxer Paketi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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