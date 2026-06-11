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Bugün İndirimde Neler Var? 11 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 11 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:40
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Haziran ayının ortasına emin adımlarla ilerlerken, yaz rutinlerini ve gardıropları bütçe dostu fiyatlarla tazeleyecek harika bir perşembe listesiyle karşınızdayız. Bugün güneş korumasından teknolojik ev yatırımlarına, şık yazlık kombinlerden sporcu desteklerine kadar her kategoride ses getiren büyük kampanyalar öne çıkıyor.

Bu içerik 11.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Dermoten normal ciltler için Spf50 güneş kremi mağaza indirimine ek size özel onedio40 koduyla sepetinizde!

Dermoten normal ciltler için Spf50 güneş kremi mağaza indirimine ek size özel onedio40 koduyla sepetinizde!

Yaz güneşinin zararlı ışınlarına karşı cildi yüksek filtrelerle koruyan bu popüler krem, 799,90 TL yerine önce %20 indirimle 639,92 TL'ye geriliyor, ardından uygulayacağınız %40 oranındaki ek kuponumuzla günün açık ara en karlı cilt bakım alışverişine dönüşüyor.

Dermoten Suncare Spf50 Güneş Kremi Normal Ciltler İçin

New Balance 480 unisex spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız onedio30 koduyla çok uyguna geliyor!

New Balance 480 unisex spor ayakkabı sepet aşamasında uygulayacağınız onedio30 koduyla çok uyguna geliyor!

Sokak modasının en zamansız parçalarından biri olan ve gün boyu konfor sunan antrasit renkli bu ikonik sneaker modeli, bize özel kodun getirdiği net fiyat düşüşüyle gardırobuna ömürlük bir yatırım katmak isteyenleri bekliyor.

New Balance 480 Antrasit Unisex Spor Ayakkabı

Protein Ocean lansmana özel BCAA karışımı %33 indirim ve sepetteki ek %10 avantaja ek ''onedio'' koduyla listede!

Protein Ocean lansmana özel BCAA karışımı %33 indirim ve sepetteki ek %10 avantaja ek ''onedio'' koduyla listede!

Antrenman öncesi ve sonrasında kasların toparlanmasını destekleyen bu yeni lansman ürünü, kat kat uygulanan sepet indirimleri ve bize özel ek kupon sayesinde sporcu sepetlerinin bu perşembe en çok satan destek ürünü olmaya aday.

Protein Ocean Lansmana Özel BCAA

Yaz davetlerinin kurtarıcısı olan Setre siyah saten V yaka midi boy kolsuz elbise sepette %30 indirim fırsatıyla!

Yaz davetlerinin kurtarıcısı olan Setre siyah saten V yaka midi boy kolsuz elbise sepette %30 indirim fırsatıyla!

Belindeki şık detayları, saten kumaşının asil dokusu ve midi boy kesimiyle öne çıkan bu zamansız siyah elbise, sepet aşamasında 4.199,30 TL'ye düşen fiyatıyla eforsuz bir şıklık yakalamak isteyen kadınların sepetinde.

Setre Siyah Saten V Yaka Belden Detaylı Midi Boy Elbise

Philips 5500 serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi temizleme tableti hediyesiyle!

Philips 5500 serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi temizleme tableti hediyesiyle!

Onlarca farklı kahve çeşidini tek tuşla hazırlayan bu gelişmiş teknolojik cihaz, yanında kahve yağı çözücü tabletiyle birlikte toplam 26.165,02 TL avantajlı fiyatıyla mutfaktaki konforunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen kahve tutkunlarını bekliyor.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi ve Temizleme Tableti

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Camper Runner Four erkek deri spor ayakkabı 5.843,75 TL yerine %32 net fiyat düşüşüyle 3.999,50 TL!

Camper Runner Four erkek deri spor ayakkabı 5.843,75 TL yerine %32 net fiyat düşüşüyle 3.999,50 TL!

Markanın kalitesini ve ayak anatomisini tamamen destekleyen o meşhur rahatlığını modern çizgilerle buluşturan bu şık erkek sneaker modeli, net sepet avantajıyla bu perşembe en çok sipariş verilen moda yatırımlarından biri oldu.

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Samsung Galaxy S26 57.499 TL avantajlı fiyatıyla!

Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Samsung Galaxy S26 57.499 TL avantajlı fiyatıyla!

12 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP profesyonel kamera ve Photo Assist gibi yenilikçi yapay zeka araçlarına sahip bu şık telefon, 59.999 TL olan önceki fiyatından gerileyerek bu hafta güçlü bir teknoloji yatırımı yapmak isteyenlerin radarında.

Samsung Galaxy S26 256GB Gök Mavisi

Clinique Almost Lipstick Pink Honey ruj kaçırılmayacak şekilde sadece 1.154 TL!

Clinique Almost Lipstick Pink Honey ruj kaçırılmayacak şekilde sadece 1.154 TL!

Dudağa hafif parlak, nemli ve son derece doğal bir pembe tonu veren, her ten rengine mükemmel uyum sağlayan bu 1.9 gramlık popüler ruj, makyaj çantalarını tazelemek isteyenlerin bu sabah sepetine eklediği ilk güzellik ürünü.

Clinique Almost Lipstick Pink Honey

Suud Collection 2 adet ve üzeri alışverişlerde net %15 indirimli!

Suud Collection 2 adet ve üzeri alışverişlerde net %15 indirimli!

Nefes alan kaliteli keten dokusu ve şık bağlama detayıyla öne çıkan bu ekru beyaz bluz, markanın çok al az öde kampanyasıyla yaz aylarında tiril tiril ve bütçe dostu kombinler yapmak isteyenlerin ilk tercihi.

Suud Collection Beyaz Serena Bağlamalı Keten Yelek Bluz

Çocukların hayal gücünü geliştiren LEGO Classic orta boy yaratıcı yapım kutusu sepette %20 indirimle 1.189,30 TL!

Çocukların hayal gücünü geliştiren LEGO Classic orta boy yaratıcı yapım kutusu sepette %20 indirimle 1.189,30 TL!

4 yaş ve üzeri tüm çocukların yaratıcılığını destekleyen 484 parçalık bu popüler oyuncak yapım seti, sepet aşamasındaki bütçe dostu fiyatıyla hem harika bir karne hediyesi alternatifi hem de eğlenceli bir aile aktivitesi sunuyor.

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu

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Solo ultra güç yüzey temizleme havlularında temizlik stoklarını yeniletecek dev 2 al 1 öde fırsatı!

Solo ultra güç yüzey temizleme havlularında temizlik stoklarını yeniletecek dev 2 al 1 öde fırsatı!

Sedir ağacı ve yasemin esintili kokusuyla evinizde mis gibi bir ferahlık bırakan 100 yapraklık bu pratik yüzey temizlik havlusu, ikincisinin bedavaya geldiği muazzam sepet avantajıyla ev alışverişlerinin bu perşembe vazgeçilmezi.

Solo Temizlikte Ultra Güç Sedir Ağacı ve Yasemin Esintisi Yüzey Temizlik Havlusu 100 Yaprak

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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