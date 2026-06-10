Yapay Zeka Destekli SkinAI Teknolojili Philips Lumea 9000 Serisi IPL İndirimde!

Güzellik merkezlerine tonlarca para dökmekten, acılı epilasyon seanslarından ve her hafta jiletle uğraşmaktan sıkıldıysanız size harika bir haberimiz var. Evde profesyonel kalitede, acısız ve kalıcı pürüzsüzlük sunan Philips Lumea 9900 Serisi BRI951/03 IPL Cihazı, Amazon’un Yaz Fırsatları kapsamında indirime girdi. İstenmeyen tüylerle vedalaşmanızı sağlayacak bu ürünün tüm detaylarını gelin birlikte inceleyelim.

Bu içerik 10.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”