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Yapay Zeka Destekli SkinAI Teknolojili Philips Lumea 9000 Serisi IPL İndirimde!

etiket Yapay Zeka Destekli SkinAI Teknolojili Philips Lumea 9000 Serisi IPL İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.06.2026 - 13:45
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Güzellik merkezlerine tonlarca para dökmekten, acılı epilasyon seanslarından ve her hafta jiletle uğraşmaktan sıkıldıysanız size harika bir haberimiz var. Evde profesyonel kalitede, acısız ve kalıcı pürüzsüzlük sunan Philips Lumea 9900 Serisi BRI951/03 IPL Cihazı, Amazon’un Yaz Fırsatları kapsamında indirime girdi. İstenmeyen tüylerle vedalaşmanızı sağlayacak bu ürünün tüm detaylarını gelin birlikte inceleyelim.

Bu içerik 10.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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Lumea 9000 serisinin en büyük farkı, mobil uygulaması üzerinden çalışan yapay zeka destekli SkinAI özelliğidir.

Lumea 9000 serisinin en büyük farkı, mobil uygulaması üzerinden çalışan yapay zeka destekli SkinAI özelliğidir.

Bu teknoloji, tıpkı bir klinik uzmanı gibi cildinizi ve tüy dökülme ilerlemenizi analiz eder, size özel yönlendirmeler yapar. SmartSkin sensörü ise ten renginizi anlık okuyarak en güvenli ve etkili ışık seviyesini otomatik belirler.

12 Aya Kadar Profesyonel Pürüzsüzlük

12 Aya Kadar Profesyonel Pürüzsüzlük

Tüy köklerine uyguladığı hassas ışık atımları (IPL) sayesinde, sadece birkaç seans gibi kısa bir sürede tüyleri uyku evresine geçiriyor. Düzenli kullanımda tam 12 aya kadar tüysüz, pürüzsüz ve yumuşacık bir cilt konforu yaşatıyor.

Vücut Kıvrımlarına Özel Akıllı Başlıklar

Vücut Kıvrımlarına Özel Akıllı Başlıklar

Bacaklar gibi geniş alanlar için tasarlanmış kavisli vücut başlığının yanı sıra, yüz bölgesindeki dudak üstü, çene gibi hassas tüyler için entegre renk filtresine sahip özel yüz başlığıyla birlikte geliyor. Her başlık, takıldığı an cihaz tarafından tanınıyor ve o bölgeye özel atım moduna otomatik geçiyor.

Kablolu ve Kablosuz Kullanım Özgürlüğü

Kablolu ve Kablosuz Kullanım Özgürlüğü
  • Lumea 9000 serisinin sunduğu bu çift yönlü kullanım esnekliği sayesinde, koltuk altı veya yüz gibi küçük ve zor kıvrımlarda kablosuz kullanımın özgürlüğünü yaşayabilirsiniz. Bacak gibi geniş alanlarda ise cihazı prize takarak kesintisiz güçle uygulamanızı çok daha hızlı bitirebilirsiniz.

Sıfır Ek Masraf ve Ömürlük Atım Kapasitesi

Sıfır Ek Masraf ve Ömürlük Atım Kapasitesi

Kartuş değişimi, yedek lamba ya da uygulama jeli gibi ekstra hiçbir gizli masraf gerektirmiyor. Kutudan çıktığı andan itibaren tek bir kişinin uzun yıllar boyunca tüm vücut seanslarını rahatlıkla tamamlamasına yetecek devasa bir atım ömrüne sahip.

Yaz aylarına tamamen hazırlıklı girmek, her an ağda/jilet stresinden kurtulmak ve evinizin konforunda yapay zeka destekli bir epilasyon deneyimi yaşamak isterseniz indirim bitmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: 

  • Ürünü 13 Şubat'ta aldım yorum yapmak için en az 2 seans kullanmak istedim şu an son derece memnunum Çok olmamakla birlikte esmer biriyim tüy rengim siyah bazı yerler koyu kahverengi kollarım ince tüylü parmak üstlerim vesaire ve yoğun bir tüy yapısına sahibim. Daha ilk seansı yaptıktan sonra tüylerimde ciddi bir azalma gördüm telefondaki uygulama epilasyon yapacağınız zamanı size hatırlatıyor oraya seanslarınızı doğru işlerseniz doğru zamanda size uyarı gönderiyor Ben hep onun bana uyarı gönderdiği zaman dilimlerinde yaptım bölge bölge Detay vermek isterim. Ilk olarak yüz bölgemde cımbız ve ip elimden düşmeyen bir yapıya sahibim ne yazık ki şu an sadece kaşlarımla uğraşıyorum bıyıklarım çıkmıyor diyebilirim. Elbette tam anlamıyla bitmedi ama inanılmaz derecede azaldı Çünkü çok belirgin bir tüy yapısına sahibim Yüzümde Denemedim Çünkü Ustura ile almak gerekiyor yüzdeki küçük şeftali tüylerini ben yüzüme Ustura vurmak konusunda Çok kararsızım hala Dolayısıyla Yüzümde herhangi bir şekilde uygulamadım sadece iple alabili aldığım bıyık kısımlarında lazer kullandım bir de boyun kısmında kullandım. Kollarım ellerimin üzeri Ve yine el parmaklarımın üzerinde koyu renkli sık Zayıf da olsa tüyler vardı buralarda da son derece memnunum 2 seanstan sonra Şu an 3 seansı yapmasam da olur mu diye düşünüyorum ama tabii ki de yapacağım çünkü uygulama yine uyarı verdi. Koltuk altında çok sık tüylere sahip biriyim hem sık tüyleri hem kalın ve Siyah bir tüy yapım var bir aydan beri Kolumun altında 10 tane tüye çıktı ya çıkmadı. Yine göğüs bölgesi de aynı şekilde göğüs kenarlarında da Tüylerim vardı onlarla da %90 azalma söz konusu. Bacaklarımda da yine aynı şekilde ben üst bacağımı uygulamamıştım alt bacağımda çok ciddi anlamda bir azalma söz konusu ayak parmak üstlerimdeki tüyler hiç çıkmıyor. Genital bölgeye gelince bikini bölgesi Yani iç çamaşırı giydiğinizde dışarıda kalan bölgeden bahsediyorum bacakla birleşim kısmından neredeyse hiç çıkmıyor Çok yoğun sert ve koyu renkli tüy yapısı olmasına rağmen Şu an hiç yok. Yine genital bölgenin göbekle birleşen üst kısmı orada da %70'e varan bir azalma söz konusu. Acı kısmına gelirsek genital bölge dışında sürekli en üst seviyede kullandım Yüzümde dahil hiç acı hissetmedim ufak sinek ısırıkları gibi düşünün dayanılmayacak bir şey asla değil. Ama genital bölge için aynı şeyi asla söyleyemeyeceğim ilk seansımda 2 çok kendimi sıkarak 3 seviyesinde yapabildim ikinci seansımda 4 seviyeye çıkmak istedim ama asla çıkamadım canım çok acıdı ki ben tatlı canlı biri değilim :) ama tüy kökleri zayıfladıkça 5 seviyeye kadar çıkabileceğimi de biliyorum 2 ve 3 seviyede çalışmama rağmen tüylerimdeki ciddiye azalma beni yine memnun ediyor Yani 4 ve 5 seviyelerde yapamayacaksam almama gerek var mı diye düşünmeye Bence gerek yok. 2.5 sene önce lazere gitmiştim fakat tüylerim son 1 yılda eski haline dönmüştü. Bunu da not olarak söylemek istedim :)
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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