Bahar'ın Seren'inin Demet Evgar İtirafından Milyoner'deki Müge Anlı Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'ın Seren'inin Demet Evgar İtirafından Milyoner'deki Müge Anlı Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e bu defa Müge Anlı damgasını vurdu. Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programındaki bir olayın sorulduğu yarışmada yarışmacı epey zorlanırken, joker hakkını kullanarak zorlukla yanıt vermeyi başardı.
2. Survivor All Star'da finale sayılı günler kala elenen isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre'nin adaya veda etmesinin ardından eşi Beria'dan yorum gecikmedi.
3. NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin sezon finali bölümüyle beraber dizide yaprak dökümü yaşanırken, Aylin'i canlandıran Melisa Döngel'in de kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş bu iddialara yanıt verdi.
4. Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta herkesi şok eden bir olay yaşandı. Bir ailenin evde bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirip lavabodan akıttığı iddia edilmişti. Bu nasıl kıyma makinesi, diye soranlar için o makine bulundu.
5. Kızıl Goncalar'daki preformansı ile çok beğenilen Mert Yazıcıoğlu, daha birkaç hafta olmasına rağmen şimdiden izleyici özletti. Sosyal medyada gündem olan küçük Mert'in görüntülerini sizlerle buluşturuyoruz!
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6. Survivor All Star'daki zorlu mücadelenin sonuna çok az bir zaman kalırken, yarışmacılar arasındaki rekabet de artıyor. Hızla oynanan düellolarla yarışmacı sayısı giderek azalırken, favori yarışmacılardan Nefise'nin kendi kendine dertleştiği anlar gündem oldu.
7. X'de kullanıcılar arasında yerli dizilerde çekilmiş en iyi öpüşme sahnesi akımı başladı. Kullanıcılar izledikleri ve akıllarında kalan en gerçekçi öpüşme sahnelerini paylaştılar.
8. Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan Karacakaya olurken, İstanbul finalini garantileyecek diğer isimler merak konusu olmuştu. Survivor doktorunun sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf, ikinci finalistin ifşalandığı iddialarını körükledi.
9. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde hepimize ters köşe yapan Giray efendinin başka bir kadınla birlikte olduğunu izledik. Bu kadının önce metres olduğu iddia edilmişti. Şimdi de bu gizemli kadını canlandıracak oyuncunun ismi dedikodu kazanının altını harladı!🔥
10. Yalı Çapkını kamera arkası görüntülerini dizinin Kaya'sı Taro Emir paylaştı. Dizideki karısı Suna ile oynadığı sahne ve ardından yaptığı dövüş hareketleri gündem oldu.
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11. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde karısıyla amcasının ilişkisini öğrenen Fatih'in kapıyı bacayı kırdığı sahnenin kamera arkası paylaşıldı.
12. 2000'lerin hemen başında Gülben Ergen'e adeta sınıf atlatan 'Dadı' dizisi birçok detayıyla halen daha akıllarda kalan dizilerden biri. ABD yapımı 'The Nanny' dizisinin uyarlaması olan ancak son derece bizden bir dizi olmayı da başaran 'Dadı' dizisinde kimler yoktu ki! Sinem Kobal'dan Seray Sever'e adeta ünlüler geçidi olan dizide küçük Tolga karakterini canlandıran oyuncu ise yıllar içinde kayıplara karıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Yaşar Abravaya, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor.
13. Sezon finaliyle adeta bomba etkisi yaratan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini izlemek için ne yazık ki eylül ayına kadar beklemek zorunda kalacağız. Dört oyuncunun ayrıldığı diziye yeni sezon için beş oyuncunun dahil olacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Meri rolüyle dahil olacak oyuncunun kim olduğu netleşti!
14. Sezona en güçlü girişi yapan Bahar için yaz tatili zamanı geldi. 11 Haziran'da sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor bilemiyoruz ancak eylül ayının bir an önce gelmesini beklediğimiz kesin! Hemen her şeyi merak ettiğimiz dizide Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak Onedio'da izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Demet Evgar'la ilgili itirafı gündem oldu!
15. Müge Anlı'da geçtiğimiz haftadan bu yana ortalığı karıştıran ve şok etkisi yaratan cinayetle ilgili gelişme yaşandı. Bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirdikleri iddia edilen aile, iddiaları yalanlamak için lahmacun yediler!
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16. Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakteriyle çok sevilen Evrim Alasya, hakkındaki "oyuncu tokatladı" iddialarına sert çıktı!
17. Survivor All Star'da bitmez denilen sezon bitti ve büyük finale yalnızca bir gün kaldı. Yarışmadan elenen Merve Aydın, son yarışlardan birinde Nefise'ye oyun sattığı iddialarını yanıtladı!
18. Survivor All Star 2024'te büyük finale yalnızca 1 gün kaldı. Final biletini ilk alan isim olan Batuhan'ın ardından, ikinci finalist de belli oldu.
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