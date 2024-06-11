Survivor All Star'da İkinci Finalist Belli Oldu!
Survivor All Star'da İkinci Finalist Belli Oldu!
Survivor All Star 2024'te büyük finale yalnızca 1 gün kaldı. Final biletini ilk alan isim olan Batuhan'ın ardından, ikinci finalist de belli oldu.
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Survivor All Star'da koca bir sezonun sonuna geldik. Son beş yarışmacıyla girdiğimiz dönemeçte bugün 4 finalist belli oluyor.
İstanbul biletini ilk kapan isim Batuhan olmuştu.
Birinci finalistin belli olmasından bir gün sonra da kıyasıya geçen mücadelenin ardından ikinci finalist netleşti.
Nefise, ikinci finalist olmayı başardı!
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