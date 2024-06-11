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Survivor All Star'da İkinci Finalist Belli Oldu!

Survivor All Star'da İkinci Finalist Belli Oldu!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 01:58

Survivor All Star 2024'te büyük finale yalnızca 1 gün kaldı. Final biletini ilk alan isim olan Batuhan'ın ardından, ikinci finalist de belli oldu.

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Survivor All Star'da koca bir sezonun sonuna geldik. Son beş yarışmacıyla girdiğimiz dönemeçte bugün 4 finalist belli oluyor.

Survivor All Star'da koca bir sezonun sonuna geldik. Son beş yarışmacıyla girdiğimiz dönemeçte bugün 4 finalist belli oluyor.

İstanbul biletini ilk kapan isim Batuhan olmuştu.

İstanbul biletini ilk kapan isim Batuhan olmuştu.

Birinci finalistin belli olmasından bir gün sonra da kıyasıya geçen mücadelenin ardından ikinci finalist netleşti.

Birinci finalistin belli olmasından bir gün sonra da kıyasıya geçen mücadelenin ardından ikinci finalist netleşti.

Nefise, ikinci finalist olmayı başardı!

Nefise, ikinci finalist olmayı başardı!

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