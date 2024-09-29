Bahar'a Katılan Komedyenden Fulya Öztürk'ün Canlı Yayında Yaşadıklarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bahar'a Katılan Komedyenden Fulya Öztürk'ün Canlı Yayında Yaşadıklarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Eylül Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki Atatürk sorusu yarışmacının kafasını fena karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. MasterChef Türkiye'de heyecanın ve stresin zirve yaptığı bir eleme potası daha geride kaldı. Sevilen yarışmacıların son ikiye kaldığı gecede MasterChef'te kim elendi?
3. Türk televizyon tarihinin efsanelerinden olan Yaprak Dökümü'nü defalarca kez izleyenler, Hayriye Hanım'ın acayip hareketlerine tanık olmuşlardır. X'te "2000's kid" adlı hesap da buradan yola çıkarak takipçilerinden bu acayiplikleri istedi. Ortaya birbirinden komik anlar çıktı.
4. Gazeteci Fulya Öztürk ile kameraman Doğukan Yıldırım'a, Beyrut'tan canlı yayınla CNN Türk stüdyolarına bağlandıkları sırada müdahalede bulunuldu.
5. MasterChef'te aralarında bir şey olduğuna dair söylentileri pek çok kez yalanlasalar da birlikte olduklarına dair iddialar ortaya atılmaya devam edilen Beyza ve Onur'a bir gönderme de Zübeyde'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan dizide İynemli'nin canlandırdığı Deha'nın sözleriyle Dilan Polat davasına gönderme yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
7. Televizyon ekranlarının sevilen ismi Mine Tugay, geçtiğimiz yıl Yalı Çapkını'nda 10 bölüm rol almıştı. Güzel oyuncunun yeni sezonda rol alacağı dizi belli oldu.
8. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve her bölümüyle gündem olmayı başaran İnci Taneleri, çok yakında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin en çok konuşulan karakteri olan Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, Cosmopolitan Türkiye'ye verdiği röportajda karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
9. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
10. MasterChef'te heyecan dorukta giderken kahkahaya boğulduğumuz anlar oluyor. Ancak küçük detayları biz kaçırsak bile goygoyseverler asla kaçırmıyor. Hazırsanız hem yemeğe hem goygoya doyduğumuz programın mizahına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bahar dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un, Bir Gece Masalı dizisine göndermesi sosyal medyada gündem oldu.
12. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahnesi ekranlara gelen oyuncu Pelin Akil'e sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi.
13. Kızılcık Şerbeti'ne yeni dahil olan Firaz karakterine Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan Batuhan Yüzgüleç hayat veriyor. Şerbo'da geçtiğimiz bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkan Firaz görür görmez Kızıl Goncalar'daki Affan'ı hatırlattı.
14. MasterChef Türkiye'nin iki gün önce yayınlanan bölümünde yarışmacı Şirin çikolatadan bir tatlı yaptı. Ancak daha sonra o tatlının başka bir şeften kopyalandığı iddia edildi.
15. Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da canlı yayında bir cinayet itirafı gelmişti. Gazeteci Özlem Gürses, olayın ardından anlatılanlara isyan etti: "Her gün başka rezillik! Bu mu kutsadığınız aile?!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Büşra Pekin'in yeni başhekim ve Evren'in eski sevgilisi olarak dahil olduğu Bahar'ın yeni bölümü pek sevilmedi. Ancak yeni oyuncular ilerleyen bölümlerde kahkaha tufanı estirecek gibi görünüyor. Birsen Altuntaş, Bahar izleyenleri sevindiren yeni oyuncu haberini verdi.
17. NOW Tv'de Cuma akşamları ekrana gelen Kötü Kan dizisi izleyicinin ilgisini çekmedi. Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizi erken final yapabilir. Onun yerine ise başka bir dizi düşünülüyor. Birsen Altuntaş o diziyi açıkladı. Yorum ise bizlere kaldı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın