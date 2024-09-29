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Beyrut'tan Canlı Yayın Yapan Gazeteci Fulya Öztürk ve Kameraman Doğukan Yıldırım'a Müdahale Edildi!

Beyrut'tan Canlı Yayın Yapan Gazeteci Fulya Öztürk ve Kameraman Doğukan Yıldırım'a Müdahale Edildi!

Gazeteci
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 22:41

Gazeteci Fulya Öztürk ile kameraman Doğukan Yıldırım'a, Beyrut'tan canlı yayınla CNN Türk stüdyolarına bağlandıkları sırada müdahalede bulunuldu.

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla birlikte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü duyurulmuştu.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla birlikte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü duyurulmuştu.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları sürerken, CNN Türk ekibi de Beyrut'tan canlı yayınla gelişmeleri aktarmayı amaçladı.

İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları sürerken, CNN Türk ekibi de Beyrut'tan canlı yayınla gelişmeleri aktarmayı amaçladı.

Gazeteci Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım'ın canlı yayınla stüdyoya bağlandığı sıralarda her ikisine de müdahalede bulunuldu.

Gazeteci Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım'ın canlı yayınla stüdyoya bağlandığı sıralarda her ikisine de müdahalede bulunuldu.

Fulya Öztürk'ün "Pardon, pardon" dediği anlarda kameranın yere düşmesinin ardından yayın kesildi.

Saldırının ardından tekrar yayına bağlanan Fulya Öztürk, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından tekrar yayına bağlanan Fulya Öztürk, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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