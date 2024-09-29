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Mesaj Alındı! MasterChef Zübeyde, Beyza ve Onur'un Arasında Geçen Konuşmaya İmada Bulundu!

Mesaj Alındı! MasterChef Zübeyde, Beyza ve Onur'un Arasında Geçen Konuşmaya İmada Bulundu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 22:19

MasterChef'te aralarında bir şey olduğuna dair söylentileri pek çok kez yalanlasalar da birlikte olduklarına dair iddialar ortaya atılmaya devam edilen Beyza ve Onur'a bir gönderme de Zübeyde'den geldi.

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MasterChef başladığından bu yana Beyza ve Onur hem birbirine yakıştırılıyor, hem de gerçekten aralarında bir şeyler olduğu iddia ediliyor.

MasterChef başladığından bu yana Beyza ve Onur hem birbirine yakıştırılıyor, hem de gerçekten aralarında bir şeyler olduğu iddia ediliyor.

Her ne kadar ikiliden dönem dönem "kardeşim" iması gelse de bu iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Her ne kadar ikiliden dönem dönem "kardeşim" iması gelse de bu iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Daha önce Kırmızı takımın ısrarla kaybetmesiyle ilgili Beyza ve Onur arasında geçen konuşmaya, bu kez Zübeyde'den gönderme geldi.

Zübeyde yaptığı paylaşımda ikilinin arasında geçen sohbete imada bulundu.

Zübeyde yaptığı paylaşımda ikilinin arasında geçen sohbete imada bulundu.

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