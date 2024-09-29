Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL Değerindeki Atatürk'ün Paşalık Sorusu Yarışmacıyı Fena Zorladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 Bin TL Değerindeki Atatürk'ün Paşalık Sorusu Yarışmacıyı Fena Zorladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki Atatürk sorusu yarışmacının kafasını fena karıştırdı.
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Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünü yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yine büyük bir ilgiyle izlendi.
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Birbirinden zorlu soruların sorulduğu yarışmaya Atatürk'le ilgili soru damga vurdu.
Atatürk'ün kaç yaşında paşa olduğu sorusu üzerine düşünen yarışmacı, çift cevap hakkını kullandı.
Soruya önce 45 yanıtını verecek yanlış cevap veren yarışmacı, daha sonra 35 diyerek 200 bin TL'yi almaya hak kazandı.
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