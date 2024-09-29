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'Cacık Team' Dağıldı mı? MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

'Cacık Team' Dağıldı mı? MasterChef'te Bu Hafta Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 00:32

MasterChef Türkiye'de heyecanın ve stresin zirve yaptığı bir eleme potası daha geride kaldı. Sevilen yarışmacıların son ikiye kaldığı gecede MasterChef'te kim elendi?

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MasterChef'te geçtiğimiz hafta Yudum'un elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Akın oldu ve kendisine rakip olarak Zübeyde'yi seçti.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta Yudum'un elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Akın oldu ve kendisine rakip olarak Zübeyde'yi seçti.
MasterChef'te geçtiğimiz hafta Yudum'un elenmesinin ardından bu hafta Mavi takım kaptanı Akın oldu ve kendisine rakip olarak Zübeyde'yi seçti.

Mavi takımda yer alan yarışmacılar Akın, Eda, Alper, Semih, Kaan, Ezgi, Hakan, Erim, Bera ve Nevzat yer alırken;

Mavi takımda yer alan yarışmacılar Akın, Eda, Alper, Semih, Kaan, Ezgi, Hakan, Erim, Bera ve Nevzat yer alırken;

Kırmızı takım Zübeyde, Onur, Emre, Kerem, Şirin, Beyza, Muratcan, Nigar ve Ayşe'den oluştu.

Kırmızı takım Zübeyde, Onur, Emre, Kerem, Şirin, Beyza, Muratcan, Nigar ve Ayşe'den oluştu.

Bu hafta şeytanın bacağını kırıp tüm oyunları kazanan taraf Kırmızı takım oldu!

Bu hafta şeytanın bacağını kırıp tüm oyunları kazanan taraf Kırmızı takım oldu!

Haftanın ilk iki eleme adayı Bera ile Kaan oldu.

Haftanın ilk iki eleme adayı Bera ile Kaan oldu.
Haftanın ilk iki eleme adayı Bera ile Kaan oldu.
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Ardından yine Mavi takımdan belirlenen eleme adayları Semih ve Erim oldu.

Ardından yine Mavi takımdan belirlenen eleme adayları Semih ve Erim oldu.
Ardından yine Mavi takımdan belirlenen eleme adayları Semih ve Erim oldu.

5. ve 6. eleme adayları ise Hakan ve Akın olarak belirlendi.

5. ve 6. eleme adayları ise Hakan ve Akın olarak belirlendi.
5. ve 6. eleme adayları ise Hakan ve Akın olarak belirlendi.

Haftanın son eleme adayı ise Nigar oldu.

Haftanın son eleme adayı ise Nigar oldu.

Kaan'la son ikiye kalmasının ardından yarışmaya Bera veda etti.

Kaan'la son ikiye kalmasının ardından yarışmaya Bera veda etti.

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