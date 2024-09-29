Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım'ın 'En Acayip Hareketlerini' Göstererek Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım'ın 'En Acayip Hareketlerini' Göstererek Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Türk televizyon tarihinin efsanelerinden olan Yaprak Dökümü'nü defalarca kez izleyenler, Hayriye Hanım'ın acayip hareketlerine tanık olmuşlardır. X'te '2000's kid' adlı hesap da buradan yola çıkarak takipçilerinden bu acayiplikleri istedi. Ortaya birbirinden komik anlar çıktı.
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"Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey!" sözüyle hafızalarımızda fazlasıyla yer etmiş Hayriye Hanım, bugün de yaptığı acayipliklerle gündem oldu.
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X'te bir kullanıcı takipçilerinden bu acayiplikleri kendisiyle paylaşmasını isteyince, birbirinden eğlenceli anlar ortaya çıktı.
1. Önce her şeyin başladığı o tweeti paylaşalım:
2. Ve şimdi de eğlenceye kendimizi bırakalım!
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