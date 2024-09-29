Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım'ın 'En Acayip Hareketlerini' Göstererek Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Türk televizyon tarihinin efsanelerinden olan Yaprak Dökümü'nü defalarca kez izleyenler, Hayriye Hanım'ın acayip hareketlerine tanık olmuşlardır. X'te '2000's kid' adlı hesap da buradan yola çıkarak takipçilerinden bu acayiplikleri istedi. Ortaya birbirinden komik anlar çıktı.