Bu Değişim Şaka mı? Büşra Pekin'in Çok Güzel Hareketler'den Bahar'a Kadarki Değişimini İnceliyoruz!

Güzel oyuncu Büşra Pekin, 2008 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenmiş ve çok sevilmişti. Üstünden geçen 16 yıl içinde büyük bir değişim geçiren Pekin, yeni sezonda Bahar dizisinde Süreyya karakteriyle karşımıza çıktı. Her haliyle güzel olan oyuncunun bu yıllar içindeki değişimine gelin birlikte bakalım!