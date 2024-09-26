Bu Değişim Şaka mı? Büşra Pekin'in Çok Güzel Hareketler'den Bahar'a Kadarki Değişimini İnceliyoruz!
Bu Değişim Şaka mı? Büşra Pekin'in Çok Güzel Hareketler'den Bahar'a Kadarki Değişimini İnceliyoruz!
Güzel oyuncu Büşra Pekin, 2008 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenmiş ve çok sevilmişti. Üstünden geçen 16 yıl içinde büyük bir değişim geçiren Pekin, yeni sezonda Bahar dizisinde Süreyya karakteriyle karşımıza çıktı. Her haliyle güzel olan oyuncunun bu yıllar içindeki değişimine gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Büşra Pekin, uzun yıllardır televizyon ekranlarında ve filmlerde izlediğimiz, oyunculuğunu pek beğendiğimiz bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak kendisi uzun yıllardır ekranlarda olunca, bu süre zarfında geçirdiği değişim de göz önünde oluyor haliyle.
İlk olarak 2008 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile şöhret basamaklarını tırmanan güzel oyuncu, canlandırdığı 'Havuçlu anne' karakteriyle çok sevilmişti.
O zamandan bu zamana ne kadar değiştiğine ve yaptırdığı estetiklere buyurun birlikte bakalım!
Şöhret olduğu ilk yıllar koyu renk saçlara sahip olan Büşra Pekin, ÇGHB'den ayrılmasının ardından önce kilo vermiş, ardından birtakım estetik operasyonlar geçirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Değişimine önce saçlarından başlayan Pekin, 2016 yılına kadar önce saç rengini birkaç ton açtırmaya ve kendi isteği üzerine zayıflamaya karar vermişti.
Yıl 2017'yi gösterdiğinde verdiği kilolar ve özellikle göz kapağı estetiği olmasıyla dikkat çeken güzel oyuncu, asıl değişimine bu yıldan sonra başlamıştı.
2020 yılına geldiğimizde tam 15 kilo verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, daha da açılan saç rengi ve yüzündeki değişimle epey konuşulmaya başlanmıştı.
Hatırlar mısınız bilemiyoruz ama yıl 2022'yi gösterdiğinde birden sapsarı saçları ve bambaşka biri gibi görünen yüzüyle karşımıza çıkmış ve estetik iddialarını yalanlamıştı.
Aynı yıl birden kumral olmaya karar veren ünlü oyuncu; çene dolgusu ya da jawline, göz gerdirme, burun estetiği, dudak dolgusu gibi pek çok estetikle karşımıza çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve güzel oyuncu bu kez de Bahar dizisine platin saçlarıyla dahil oldu!
Şimdilerde bir hayli zayıf olan ünlü oyuncunun değişiminin her bir aşamasında ayrı güzel olduğunu belirtelim. Bakalım Süreyya ile yine çok sevilmeyi başaracak mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Süreyya olmamış 🫤