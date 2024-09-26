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Oyuncuların Eski Karakterlerini Anlatacağı Fenomen'in Tanıtımında Deniz Çakır'ın Role Girişi Çok Konuşuldu

Oyuncuların Eski Karakterlerini Anlatacağı Fenomen'in Tanıtımında Deniz Çakır'ın Role Girişi Çok Konuşuldu

Deniz Çakır Yaprak Dökümü
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 00:35

Candaş Tolga Işık, KAFA TV'de yapacağı Fenomen adlı programda ünlü oyuncuları konuk edeceğini ve en sevilen karakterlerini anlatacaklarını duyurmuştu. Programın tanıtımında yer alan Deniz Çakır'ın Ferhunde rolüne hızlı girişi dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, YouTube'da KAFA TV kanalında yayınlanacak Fenomen programını duyurmuştu.

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, YouTube'da KAFA TV kanalında yayınlanacak Fenomen programını duyurmuştu.

30 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak programda ünlü oyuncular en sevilen karakterlerini anlatacak.

30 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak programda ünlü oyuncular en sevilen karakterlerini anlatacak.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Programa konuk olan Deniz Çakır'ın tanıtımda Ferhunde karakterini bir kez daha yaşadığı anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı elbette.

Programa konuk olan Deniz Çakır'ın tanıtımda Ferhunde karakterini bir kez daha yaşadığı anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı elbette.

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