Oyuncuların Eski Karakterlerini Anlatacağı Fenomen'in Tanıtımında Deniz Çakır'ın Role Girişi Çok Konuşuldu
Oyuncuların Eski Karakterlerini Anlatacağı Fenomen'in Tanıtımında Deniz Çakır'ın Role Girişi Çok Konuşuldu
Candaş Tolga Işık, KAFA TV'de yapacağı Fenomen adlı programda ünlü oyuncuları konuk edeceğini ve en sevilen karakterlerini anlatacaklarını duyurmuştu. Programın tanıtımında yer alan Deniz Çakır'ın Ferhunde rolüne hızlı girişi dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, YouTube'da KAFA TV kanalında yayınlanacak Fenomen programını duyurmuştu.
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30 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak programda ünlü oyuncular en sevilen karakterlerini anlatacak.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Programa konuk olan Deniz Çakır'ın tanıtımda Ferhunde karakterini bir kez daha yaşadığı anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı elbette.
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