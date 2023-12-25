Afra Saraçoğlu'nun Maç Keyfinden Tarkan'ın Yılbaşı Sahnesi Açıklamasına 25 Aralık Magazin Olayları
Afra Saraçoğlu'nun Maç Keyfinden Tarkan'ın Yılbaşı Sahnesi Açıklamasına 25 Aralık Magazin Olayları
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şarkıcı Fatih Ürek, sahne aldığı Yeni Gazino'da kendine daha önce teklif edilen film rollerini paylaştı. Rolleri duyanlar ise adeta akıl tutulması yaşadı.
2. Birkaç gün önce baba olan Kaan Urgancıoğlu, minik oğlu Ardıç'la doğa yürüyüşüne çıktı. Baba-oğulun pozları kalpleri eritti.
3. Çağla Şikel'in karanlığa çekilip gözünde bant ile yaşadığı inziva görenleri ve duyanları dumur etmişti. Şikel'in inzivasına Demet Akalın'dan çarpıcı bir yorum gecikmedi.
4. Dünyaca ünlü Kim Kardashian'a dalga geçer gibi bir hediye öz kızı North West'ten geldi.
5. İrem Derici'nin katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak anlattığı "manav" hikayesindekilerin kim olduğu epey merak edilmişti. Sosyal medyada gündem olan videonun ardından, kendileri olduğu düşünülen 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen programda konuya açıklık getirdi.
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6. Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal hakkında paylaşım yaptı. Okan Buruk'un ismini söylemek yerine "Rakip takımın teknik direktörü" diyen İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarını eleştirdi.
7. Mabel Matiz'in 49. Altın Kelebek ödül töreninde ödül alması beklenirken alamamıştı. Bu durum onu da hayal kırıklığına uğratmış olacak ki ödüllerini satışa çıkarmıştı. Bir hayranı 5 TL'ye satışa çıkarılan ödüllerden almış ve bunu sosyal medyahesabından yayınladı. Gelen yorumlara birlikte bakalım.
8. Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde karanlık inzivaya çekilmiş ve dört gün boyunca gözleri kapalı yaşamıştı. Bu tecrübesini "Bilinmezliğe atılan ilk adımlar, çocuksu bir heyecan..." notuyla paylaşan Çağla Şıkel'i tiye alan isim ise Tansu Dayan oldu. Çağla Şıkel, sosyal medya fenomeninin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.
9. Güney Kore'nin en popüler kız gruplarından bir tanesi de Blackpink bildiğiniz gibi. Hem sosyal medyayı, hem de dünya genelinde markaları işbirlikleriyle etkisi altına alan Blackpink kızları yine gündemimizde. Jennie'nin yılbaşı için seslendirdiği Sia-Snowman uyarlaması, sosyal medyada fanları ikiye böldü.
10. 'Men in Black' filminden hatırladığımız ünlü oyuncu Mike Nussbaum 100. yaş gününe 6 gün kala hayatını kaybetti.
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11. Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en sevilen sanatçılarından biri koronadan hayatını kaybetti.
12. Geçtiğimiz haftalarda ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Listenin başında Tarkan olduğu iddiaları vardı. Şimdi ise Tarkan Kıbrıs'ta 28 milyon TL'ye konser verecek olması hakkında neler söyledi gelin birlikte bakalım.
13. Pop dünyasının şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran isimlerinden İrem Derici, magazinin de en sevilen yüzlerinden biri. Gerek sosyal medya paylaşımları, gerek özel hayatı, gerekse açıklamaları olsun kendisini sık sık anıyoruz. Derici, geçtiğimiz gün konuk olduğu Kral Müzik YouTube kanalında Serhan Tekin'e ilginç bir açıklamada bulundu. Birbirini dolandıran manavlar kimler?
14. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın bir eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecileriyle kavga etmişti. Ardından polise saldıran ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
15. Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni karakterlerden biri olan Mihri'nin gerçek hayattaki hali görenleri adeta büyüledi.
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16. Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dün akşam gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırdı. Sosyal medyada maç öncesi paylaşımlarda bulunan Saraçoğlu bir kesim tarafından övülürken, bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
17. Bir süredir ortalarda görünmeyen Şarkıcı Doğuş, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında cezaevinde yaşadıklarını anlayan Doğuş bu kez TikTok'ta paylaştığı görüntüler ile sosyal medyada çok konuşuldu. Görenler "Bu adama ne olmuş böyle?" dedi.
18. Yılbaşı yaklaşırken belki de en çok konuştuğumuz şeylerden biri ünlülerin yılbaşı konser ücretleri... Biliyorsunuz ki yılbaşı sahne ücretlerinde bayrağı Tarkan elinde tutuyor. Hürriyet Yazarı Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı ücreti belli oldu. Mahsun Kırmızıgül bu yılbaşında aldığı ücretle Tarkan'a rakip oldu.
19. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yepyeni bir aşka imza attığı iddia ediliyor. Hatta yine söylenenlere göre Tanrısevsin'in yeni aşkı, Galatasaray'ın başarılı futbolcularından bir tanesiymiş! Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu sevgilisini maçlarda yalnız bırakmayıp tribünlerden desteklerini gönderiyormuş....
20. Dünyaca ünlü "Thor" yıldızı Chris Hemsworth, evinin kapılarını mobilya tasarımcısı arkadaşına açtı. Arkadaşının yaptığı el yapımı mobilyaları göstermek için Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun kirli ayakları ise takipçilerin gözünden kaçmadı.
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