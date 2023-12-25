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BlackPink'ten Jennie'nin Sia - Snowman Şarkısını Seslendirmesi Twitter'da Fan Savaşı Başlattı

BlackPink'ten Jennie'nin Sia - Snowman Şarkısını Seslendirmesi Twitter'da Fan Savaşı Başlattı

kpop Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.12.2023 - 15:18

Güney Kore'nin en popüler kız gruplarından bir tanesi de Blackpink bildiğiniz gibi. Hem sosyal medyayı, hem de dünya genelinde markaları işbirlikleriyle etkisi altına alan Blackpink kızları yine gündemimizde. Jennie'nin yılbaşı için seslendirdiği Sia-Snowman uyarlaması, sosyal medyada fanları ikiye böldü.

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Blackpink grubunu mutlaka duymuşsunuzdur. Aranızda K-POP dinlemeyenler varsa bile Jennie'yi görmemiş olmanız mümkün değil.

Blackpink grubunu mutlaka duymuşsunuzdur. Aranızda K-POP dinlemeyenler varsa bile Jennie'yi görmemiş olmanız mümkün değil.

2016 yılında çıkış yapan Blackpink'in en dikkat çeken isimlerinden biri de Jennie. Grubun ana rapçisi olan Jennie aynı zamanda lider vokalist. Sosyal medyada da 82,7 milyon takipçisi var.

Bazılarınız Jennie'yi The Weeknd ile birlikte rol aldığı The Idol dizisinden de tanıyor olabilir.

Bazılarınız Jennie'yi The Weeknd ile birlikte rol aldığı The Idol dizisinden de tanıyor olabilir.

Dizideki dans sahneleriyle sosyal medyada hayran grubu hariç lokale de yayılmıştı ünlü isim. Dyanne karakteri izleyenlerin oldukça ilgisini çekmişti. Hatta dizi için bir şarkı bile seslendirmişti.

Geçtiğimiz aylarda YG Entertainment ile biten sözleşmesini yenilemeyeceğini duyuran Jennie, geçtiğimiz gün kendi şirketini kurduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda YG Entertainment ile biten sözleşmesini yenilemeyeceğini duyuran Jennie, geçtiğimiz gün kendi şirketini kurduğunu açıklamıştı.

ODDATELIER ismindeki yeni şirketinde sanatçıları bir araya getireceğini duyurmuştu.

Aynı zamanda geçtiğimiz gün kendisi Sia'nın herkesin dilinde dolanan yılbaşı şarkısı Snowman'i seslendirdiği bir videosunu yayınlamıştı.

Aynı zamanda geçtiğimiz gün kendisi Sia'nın herkesin dilinde dolanan yılbaşı şarkısı Snowman'i seslendirdiği bir videosunu yayınlamıştı.

Bunu hayran grubu 'Blink' için paylaştığını dile getirmişti.

Fakat şarkının Twitter'da paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim çok beğenirken, diğerleri hiç beğenmedi.

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Olay aslında fandom kavgasına dönmüş gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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