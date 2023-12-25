BlackPink'ten Jennie'nin Sia - Snowman Şarkısını Seslendirmesi Twitter'da Fan Savaşı Başlattı

Güney Kore'nin en popüler kız gruplarından bir tanesi de Blackpink bildiğiniz gibi. Hem sosyal medyayı, hem de dünya genelinde markaları işbirlikleriyle etkisi altına alan Blackpink kızları yine gündemimizde. Jennie'nin yılbaşı için seslendirdiği Sia-Snowman uyarlaması, sosyal medyada fanları ikiye böldü.