BlackPink'ten Jennie'nin Sia - Snowman Şarkısını Seslendirmesi Twitter'da Fan Savaşı Başlattı
BlackPink'ten Jennie'nin Sia - Snowman Şarkısını Seslendirmesi Twitter'da Fan Savaşı Başlattı
Güney Kore'nin en popüler kız gruplarından bir tanesi de Blackpink bildiğiniz gibi. Hem sosyal medyayı, hem de dünya genelinde markaları işbirlikleriyle etkisi altına alan Blackpink kızları yine gündemimizde. Jennie'nin yılbaşı için seslendirdiği Sia-Snowman uyarlaması, sosyal medyada fanları ikiye böldü.
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Blackpink grubunu mutlaka duymuşsunuzdur. Aranızda K-POP dinlemeyenler varsa bile Jennie'yi görmemiş olmanız mümkün değil.
Bazılarınız Jennie'yi The Weeknd ile birlikte rol aldığı The Idol dizisinden de tanıyor olabilir.
Geçtiğimiz aylarda YG Entertainment ile biten sözleşmesini yenilemeyeceğini duyuran Jennie, geçtiğimiz gün kendi şirketini kurduğunu açıklamıştı.
Aynı zamanda geçtiğimiz gün kendisi Sia'nın herkesin dilinde dolanan yılbaşı şarkısı Snowman'i seslendirdiği bir videosunu yayınlamıştı.
Fakat şarkının Twitter'da paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim çok beğenirken, diğerleri hiç beğenmedi.
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