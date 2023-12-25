Ödüllerini Satışa Çıkaran Mabel Matiz'in Altın Kelebeğini Alan Bir Hayranı Teşekkür Mesajı Yayınladı!

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Yetenekli şarkıcının 49. Altın Kelebek ödül töreninde ödül alması beklenirken alamamıştı. Bu durum onu da hayal kırıklığına uğratmış olacak ki ödüllerini satışa çıkarmıştı.

Bir hayranı 5 TL'ye satışa çıkarılan ödüllerden almış ve bunu sosyal medya hesabından yayınladı. Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇