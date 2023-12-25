Ödüllerini Satışa Çıkaran Mabel Matiz'in Altın Kelebeğini Alan Bir Hayranı Teşekkür Mesajı Yayınladı!
Ödüllerini Satışa Çıkaran Mabel Matiz'in Altın Kelebeğini Alan Bir Hayranı Teşekkür Mesajı Yayınladı!
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Mabel Matiz, şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor. Yetenekli şarkıcının 49. Altın Kelebek ödül töreninde ödül alması beklenirken alamamıştı. Bu durum onu da hayal kırıklığına uğratmış olacak ki ödüllerini satışa çıkarmıştı.
Bir hayranı 5 TL'ye satışa çıkarılan ödüllerden almış ve bunu sosyal medya hesabından yayınladı. Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Şarkılarıyla 7'den 70'e milyonların kalplerine dokunan Mabel Matiz'in şarkılarını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Kendine has sesiyle adeta kulaklarımızın pasını siliyor diyebiliriz. Yetenekli şarkıcı sadece söylemekle de yetinmiyor aynı zamanda söz yazıp, müzik besteliyor.
Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde ödül almasını beklediğimiz ancak alamayan isimlerden biri de Mabel Matiz olmuştu.
Bu duruma kendisi de şaşırmış olacak ki sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yaparak daha önce aldığı bütün ödüllerini bilindik bir sitede satışa çıkarmıştı.
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5 TL'ye satışa çıkardığı ödüllerinden birini alan bir hayranı Twitter hesabından "Sevgili @mabelmatiz e teşekkür ediyorum güzel hediyesi için hatıra olarak saklayacağım." notuyla bir mesaj yayınladı.
Hayranının paylaşımı👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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