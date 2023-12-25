Şarkıcı Doğuş'un TikTok Hesabından Paylaştığı Görüntüleri "Ne Olmuş Bu Adama?" Dedirtti

Bir süredir ortalarda görünmeyen Şarkıcı Doğuş, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında cezaevinde yaşadıklarını anlayan Doğuş bu kez TikTok'ta paylaştığı görüntüler ile sosyal medyada çok konuşuldu. Görenler 'Bu adama ne olmuş böyle?' dedi.