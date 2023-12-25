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Şarkıcı Doğuş'un TikTok Hesabından Paylaştığı Görüntüleri "Ne Olmuş Bu Adama?" Dedirtti

Şarkıcı Doğuş'un TikTok Hesabından Paylaştığı Görüntüleri "Ne Olmuş Bu Adama?" Dedirtti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 11:47

Bir süredir ortalarda görünmeyen Şarkıcı Doğuş, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında cezaevinde yaşadıklarını anlayan Doğuş bu kez TikTok'ta paylaştığı görüntüler ile sosyal medyada çok konuşuldu. Görenler 'Bu adama ne olmuş böyle?' dedi.

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90’lı yıllara damgasını vuran Doğuş, 23 yaşında kendi adını taşıyan albümüyle ünlü olmuştu. Eminim ki onu tanımayanımız yoktur.

90’lı yıllara damgasını vuran Doğuş, 23 yaşında kendi adını taşıyan albümüyle ünlü olmuştu. Eminim ki onu tanımayanımız yoktur.

Doğuş'un bu sansasyonel fotoğrafını da hatırlamayan yoktur. Ünlü şarkıcının bu görüntüsü magazin gündemini epey bir meşgul etmişti.

Doğuş'un bu sansasyonel fotoğrafını da hatırlamayan yoktur. Ünlü şarkıcının bu görüntüsü magazin gündemini epey bir meşgul etmişti.

Ancak uzun zamandır Doğuş'un ismini pek duymuyorduk ki Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Esra Hanım'ın iddialarına kadar...

Ancak uzun zamandır Doğuş'un ismini pek duymuyorduk ki Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Esra Hanım'ın iddialarına kadar...

Esra Hanım, Doğuş'la ilişki yaşayıp dini nikah kıydıklarını açıklayarak hepimize kısa süreli bir şok yaşatmıştı.

Esra Hanım, Doğuş'la ilişki yaşayıp dini nikah kıydıklarını açıklayarak hepimize kısa süreli bir şok yaşatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Doğuş 2. Sayfa programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı 1991 yılında Pınar C. adlı ve reşit olmayan bir kızı zorla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Doğuş 2. Sayfa programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı 1991 yılında Pınar C. adlı ve reşit olmayan bir kızı zorla alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Doğuş programda cezaevinde yaşadıkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programdan sonra ise ünlü şarkıcıyı merak edenler TikTok hesabına ulaştı.

Doğuş programda cezaevinde yaşadıkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programdan sonra ise ünlü şarkıcıyı merak edenler TikTok hesabına ulaştı.

Doğuş, birçok ünlü isim gibi, TikTok hesabını aktif olarak kullanıyor. Burada paylaştığı görüntüler ise 90'lı yıllarda ekranlarda gördüğümüz Doğuş'tan çok farklı.

İşte Doğuş'un TikTok hesabı paylaşımlarından görüntüleri:

İşte Doğuş'un TikTok hesabı paylaşımlarından görüntüleri:

Görenler gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı.

Paylaşımları oldukça dikkat çekti.

Paylaşımları oldukça dikkat çekti.
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TikTok görüntüleri Twitter (X)'a taşındı.

TikTok görüntüleri Twitter (X)'a taşındı.

Kullanıcılar Doğuş'un son halini paylaşıp, "Bu kim?" diye yazdı.

Kullanıcılar Doğuş'un son halini paylaşıp, "Bu kim?" diye yazdı.

"Doğuş'a ne olmuş?"

"Doğuş'a ne olmuş?"
twitter.com

"Bu gerçek mi?"

"Bu gerçek mi?"
twitter.com

Kullanıcılardan güldüren yorumlar da geldi: "Doğuş olmuş Batış."

Kullanıcılardan güldüren yorumlar da geldi: "Doğuş olmuş Batış."
twitter.com
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😅

😅
twitter.com

😅

😅
twitter.com

Özcan Deniz'e benzetenler oldu.

Özcan Deniz'e benzetenler oldu.
twitter.com

"Hayır, Berdan Mardini'ye benziyor."

"Hayır, Berdan Mardini'ye benziyor."
twitter.com

"İzzet Yıldızhan a benzemiş."

"İzzet Yıldızhan a benzemiş."
twitter.com
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"Orhan Baltacı olmuş."

"Orhan Baltacı olmuş."
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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