Marvel'ın Karizmatik Tanrısı Thor Rolündeki Chris Hemsworth, Instagram Pozuyla Hayranlarının Gazabına Uğradı!
Marvel'ın Karizmatik Tanrısı Thor Rolündeki Chris Hemsworth, Instagram Pozuyla Hayranlarının Gazabına Uğradı!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/unlu-aktor-c...
Dünyaca ünlü 'Thor' yıldızı Chris Hemsworth, evinin kapılarını mobilya tasarımcısı arkadaşına açtı. Arkadaşının yaptığı el yapımı mobilyaları göstermek için Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun kirli ayakları ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Detaylar içerikte!
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Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının gazabına uğradı. Fotoğraflardaki "ayak" ayrıntısı görenleri şaşırttı.
40 yaşındaki "Thor", mobilya tasarımcısı arkadaşını Avustralya'daki 30 milyon dolarlık evine çağırmış ve arkadaşının tasarladığı mobilyalarını sosyal medya hesabından tanıtmak istemişti.
Fotoğraflarda arkadaşı Lee Brennan ve eşi Elsa Pataky ile poz veren Chris Hemsworth'ün evindeki el yapımı yemek masası, ayna ve kapı çerçevelerini gösterdiği görülüyor.
Fakat sadece evindeki eşyaları tanıtmak isteyen Hemsworth'ün çıplak ve kirli ayakları ünlü oyuncunun takipçileri arasında tartışmaya neden oldu. Thor'un takipçileri yorumlarda birbirinden kınayıcı ve eleştiri dolu sözler dile getirdi.
1 milyona yakın beğeni alan fotoğraflara takipçilerden biri "Ayakları beni çok iğrendirdi" yazarken bir diğeri de "Lütfen ayaklarını yıka" yorumunda bulundu.
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Hemsworth'ün takipçileri arasında ünlü oyuncuyu destekleyenler ve kirli ayakların normal olduğunu savunanlar da yok değildi. Yorum yapan bazı takipçiler Avustralya'da çıplak ve kirli ayaklarla dolaşmanın gayet normal bir şey olduğunu belirttiler.
Yabancı hayranların buna şaşırmasını eleştiren takipçiler, "Hiçbir Avustralyalı evin içinde ayakkabı giymez. Hatta dışarıda bile çıplak ayakla gezerler. Bu bizim ülkeye özgü bir durum ve siz bunu asla anlayamazsınız" ifadelerini kullandı.
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