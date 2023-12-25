Marvel'ın Karizmatik Tanrısı Thor Rolündeki Chris Hemsworth, Instagram Pozuyla Hayranlarının Gazabına Uğradı!

Dünyaca ünlü 'Thor' yıldızı Chris Hemsworth, evinin kapılarını mobilya tasarımcısı arkadaşına açtı. Arkadaşının yaptığı el yapımı mobilyaları göstermek için Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncunun kirli ayakları ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Detaylar içerikte!