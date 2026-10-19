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81 İlin En Büyük Şirketleri Belli Oldu

81 İlin En Büyük Şirketleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 14:44
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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) verilerine göre illerin en büyük şirketleri belli oldu. İSO'nun 2026'da yayımladığı İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi baz alınarak oluşturulan listede 81 il yer aldı.

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Türkiye'nin ilk 5 sanayi devinin tamamı Marmara ve Ege'de: Zirvede Tüpraş var.

Türkiye'nin ilk 5 sanayi devinin tamamı Marmara ve Ege'de: Zirvede Tüpraş var.

Parantez içindeki sıralar, İSO İlk 500 listesine aittir. 

Marmara Bölgesi

  • İstanbul: Ford Otosan (2. sıra, 538,3 milyar TL) 

  • Edirne: Trakya Birlik (171. sıra, 15,5 milyar TL)

  • Kırklareli: Lesaffre Turquie (341. sıra, 7,9 milyar TL) 

  • Tekirdağ: BSH Ev Aletleri, Çerkezköy fabrikası (19. sıra, 87,2 milyar TL) 

  • Çanakkale: İçdaş Çelik (24. sıra, 73,7 milyar TL) 

  • Balıkesir: Banvit (70. sıra, 31,4 milyar TL) 

  • Bursa: Oyak Renault (4. sıra, 235,5 milyar TL)

  • Yalova: Aksa Akrilik (87. sıra, 26,3 milyar TL) 

  • Kocaeli: Tüpraş (1. sıra, 698,8 milyar TL)

  • Sakarya: Toyota Otomotiv (5. sıra, 206,3 milyar TL) 

  • Bilecik: VitrA / Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (176. sıra, 15 milyar TL) 

Ege Bölgesi

  • İzmir: Star Rafineri (3. sıra, 327,9 milyar TL)

  • Manisa: Vestel Beyaz Eşya (26. sıra, 73,5 milyar TL) 

  • Aydın: Zorlu Doğal Elektrik (385. sıra, 7 milyar TL) 

  • Denizli: Er-Bakır (32. sıra, 56,7 milyar TL)

  • Muğla: Gümüşdoğa Su Ürünleri (66. sıra, 32,2 milyar TL) 

  • Uşak: Gedik Tavukçuluk (115. sıra, 21,6 milyar TL)

  • Kütahya: Nursan Kablo Donanımları (196. sıra, 13,2 milyar TL) 

  • Afyonkarahisar: Tarımkredi Yağ (İkinci 500'de 103. sıra, 4,3 milyar TL)

Ankara'da TUSAŞ birinci sırada.

Ankara'da TUSAŞ birinci sırada.

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: TUSAŞ (7. sıra, 140,9 milyar TL)

  • Eskişehir: Eti Gıda (23. sıra, 78 milyar TL) 

  • Konya: Konya Şeker (61. sıra, 33,8 milyar TL) 

  • Karaman: Bifa Bisküvi (396. sıra, 6,9 milyar TL) 

  • Kayseri: Hasçelik Kablo (92. sıra, 24,6 milyar TL) 

  • Sivas: Erdemir Madencilik, Divriği (265. sıra, 9,9 milyar TL)

  • Kırşehir: Petlas (83. sıra, 27,1 milyar TL) 

  • Kırıkkale: MKE (57. sıra, 35 milyar TL) 

  • Aksaray: Mercedes-Benz Türk, Aksaray kamyon fabrikası (10. sıra, 127 milyar TL)

  • Niğde: Gümüştaş Madencilik (İkinci 500'de 27. sıra, 5 milyar TL)

  • Nevşehir: Nevsac Metal (308. sıra, 8,9 milyar TL)

  • Çankırı: Sumitomo Rubber AKO Lastik (167. sıra, 15,9 milyar TL)

Akdeniz Bölgesi

  • Antalya: Yörükoğlu Süt (224. sıra, 11,8 milyar TL)

  • Isparta: Göltaş Çimento (467. sıra, 5,8 milyar TL) 

  • Burdur: As Çimento (376. sıra, 7,2 milyar TL)

  • Mersin: Başhan Agro Gıda (107. sıra, 22,8 milyar TL) 

  • Adana: Sasa Polyester (44. sıra, 46,5 milyar TL) 

  • Osmaniye: Tosyalı Metalurji (53. sıra, 37,3 milyar TL)

  • Hatay: İsdemir (11. sıra, 120,8 milyar TL)

  • Kahramanmaraş: Afşin Elbistan Elektrik (150. sıra, 17,1 milyar TL)

Karadeniz: Çorum'daki savunma devi ARCA ilk 15'e girdi.

Karadeniz: Çorum'daki savunma devi ARCA ilk 15'e girdi.

Karadeniz'in en büyük sürprizi Çorum oldu. Sungurlu'daki tesisiyle ARCA Savunma, İSO 500'de 12. sırada yer alıyor. 

  • Zonguldak: Erdemir (16. sıra, 101,7 milyar TL)

  • Bartın: Selko Ateş Tuğla (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

  • Karabük: KARDEMİR (30. sıra, 58,6 milyar TL)

  • Kastamonu: Kastamonu Entegre (43. sıra, 46,7 milyar TL)

  • Düzce: Düzce Cam (326. sıra, 8,3 milyar TL)

  • Bolu: İldeki birinci firma (81. sıra) adını gizledi, 2024 listesinde bu sırada Er Piliç vardı 

  • Samsun: Yeşilyurt Demir Çelik (71. sıra, 31,1 milyar TL)

  • Amasya: Kozlu Gıda (365. sıra, 7,3 milyar TL) 

  • Tokat: Dimes (387. sıra, 7 milyar TL) 

  • Çorum: ARCA Savunma, Sungurlu (12. sıra, 115,7 milyar TL) 

  • Ordu: Doğuş Çay (80. sıra, 27,9 milyar TL) 

  • Giresun: Yavuz Gıda (180. sıra, 14,7 milyar TL)

  • Trabzon: Arslantürk Tarım Ürünleri (419. sıra, 6,5 milyar TL) 

  • Rize: Çaykur (77. sıra, 29,2 milyar TL)

  • Gümüşhane: Zengin Kömür (2025 kurumlar vergisi rekortmeni) 

  • Bayburt: Selahattin Kaldırım İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

Doğu ve Güneydoğu: Gaziantep'te zirve Köksan'ın.

Doğu ve Güneydoğu: Gaziantep'te zirve Köksan'ın.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da haritanın hiçbir seçimi resmi listelerle tam olarak örtüşmüyor. Erzincan, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Tunceli ve Mardin'de ise ne İSO ne de Fortune listesinde bir firma bulunuyor, vergi rekortmenlerinin bir kısmı da adını gizledi.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: Aşkale Çimento (248. sıra, 11 milyar TL) 

  • Kars: Öğel Kardeşler Otomotiv (2025 kurumlar vergisi rekortmeni) 

  • Ağrı: Öz Ağrı İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

  • Van: AK-AY Gıda (Fortune 500'de 312. sıra, 12,1 milyar TL)

  • Muş: Yurt Çimento (İkinci 500'de 348. sıra, 2,9 milyar TL)

  • Hakkari: Zen Yol İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni) 

  • Elazığ: Recydia Atık Yönetimi (İkinci 500'de 268. sıra, 3,3 milyar TL) 

  • Malatya: Baykan Denim (İkinci 500'de 244. sıra, 3,4 milyar TL) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Gaziantep: Köksan Pet ve Plastik (85. sıra, 26,5 milyar TL)

  • Kilis: Beyoğlu Çikolata (395. sıra, 6,9 milyar TL)

  • Adıyaman: MD İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni) 

  • Şanlıurfa: Dollvet Biyoteknoloji (İkinci 500'de 413. sıra, 2,6 milyar TL)

  • Diyarbakır: Mes Yağ ve Gıda (İkinci 500'de 324. sıra, 3 milyar TL)

  • Batman: Ferpa Çimento (317. sıra, 8,6 milyar TL)

  • Siirt: Limak Çimento (91. sıra, 24,6 milyar TL) 

  • Şırnak: Silopi Elektrik Üretim (İkinci 500'de 60. sıra, 4,6 milyar TL)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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