81 İlin En Büyük Şirketleri Belli Oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da haritanın hiçbir seçimi resmi listelerle tam olarak örtüşmüyor. Erzincan, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Bingöl, Tunceli ve Mardin'de ise ne İSO ne de Fortune listesinde bir firma bulunuyor, vergi rekortmenlerinin bir kısmı da adını gizledi.

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Aşkale Çimento (248. sıra, 11 milyar TL)

Kars: Öğel Kardeşler Otomotiv (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

Ağrı: Öz Ağrı İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

Van: AK-AY Gıda (Fortune 500'de 312. sıra, 12,1 milyar TL)

Muş: Yurt Çimento (İkinci 500'de 348. sıra, 2,9 milyar TL)

Hakkari: Zen Yol İnşaat (2025 kurumlar vergisi rekortmeni)

Elazığ: Recydia Atık Yönetimi (İkinci 500'de 268. sıra, 3,3 milyar TL)

Malatya: Baykan Denim (İkinci 500'de 244. sıra, 3,4 milyar TL)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi