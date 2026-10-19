81 İlin En Büyük Şirketleri Belli Oldu
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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) verilerine göre illerin en büyük şirketleri belli oldu. İSO'nun 2026'da yayımladığı İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi baz alınarak oluşturulan listede 81 il yer aldı.
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Türkiye'nin ilk 5 sanayi devinin tamamı Marmara ve Ege'de: Zirvede Tüpraş var.
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Ankara'da TUSAŞ birinci sırada.
Karadeniz: Çorum'daki savunma devi ARCA ilk 15'e girdi.
Doğu ve Güneydoğu: Gaziantep'te zirve Köksan'ın.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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