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81 İlin En Çok Kazandıran Mesleği Belli Oldu: İl İ Kazandıran Meslekler

81 İlin En Çok Kazandıran Mesleği Belli Oldu: İl İ Kazandıran Meslekler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 11:39
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Türkiye'de hangi şehirde hangi iş en çok kazandırıyor sorusuna yanıt arayan 2026 listesi yayımlandı. Sabah'ın aktardığı sıralamada 81 ilin her biri için öne çıkan bir meslek yer alıyor. Mühendislik, yazılım ve sanayi odaklı işler listenin genel çizgisini belirlerken bazı illerdeki tercihler dikkat çekti.

Kaynak: Sabah

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81 ilin en çok kazandıran mesleği belli oldu: Ankara ve İstanbul'da hangi meslekler zirvede?

81 ilin en çok kazandıran mesleği belli oldu: Ankara ve İstanbul'da hangi meslekler zirvede?

İl il kazandıran meslekler açıklandı. Listeye göre başkent Ankara'da en çok kazandıran meslek savunma sanayii mühendisliği oldu. İstanbul'da yazılım mimarı, İzmir'de liman işletmecisi, Antalya'da lüks otel yöneticisi ilk sıraya yerleşirken Muğla'da marina işletmeciliği öne çıktı.

Sanayi kentlerinde tablo büyük oranda mühendislik üzerine kurulu. Bursa ve Kocaeli'de otomotiv mühendisi, Eskişehir'de havacılık mühendisi, Hatay'da demir-çelik mühendisi, Karabük'te metalürji mühendisi, Kırklareli'nde cam sanayi mühendisi listede yer aldı. Sakarya'da otomotiv yan sanayi üreticisi, Manisa'da beyaz eşya üretim müdürü, Tekirdağ'da ilaç sanayi yöneticisi ve Samsun'da cerrahi cihaz üreticisi de kendi illerinin zirvesinde gösterildi.

Enerji ve ticaret tarafı da boş kalmadı. Batman'da petrol mühendisi, Şırnak'ta kömür ocak işletmecisi, Artvin'de hidroelektrik santral mühendisi, Balıkesir'de rüzgar enerjisi uzmanı sıralamada bulunuyor. Sinop'ta ise listenin en dikkat çekici maddelerinden biri olan nükleer enerji mühendisliği yazıyor. Van ve Hakkari'de sınır ticareti uzmanı, Iğdır'da uluslararası nakliyeci, Ardahan'da lojistikçi öne çıkan meslekler arasında.

Adana'da narenciye ihracatçısı, Erzincan'da altın madeni işletmecisi: Tarım ve madencilik de kazandırıyor.

Adana'da narenciye ihracatçısı, Erzincan'da altın madeni işletmecisi: Tarım ve madencilik de kazandırıyor.

Tarım ürünleri, listenin ikinci büyük başlığı. Adana'da narenciye ihracatçısı, Adıyaman'da tütün üreticisi, Amasya'da elma üreticisi, Malatya'da kayısı ihracatçısı, Isparta'da lavanta üreticisi, Siirt'te fıstık işleyicisi, Şanlıurfa'da pamuk tüccarı, Muş'ta şeker pancarı üreticisi en çok kazanan meslek olarak gösterildi. Giresun'da fındık tüccarı, Ordu'da fındık ihracatçısı, Ağrı'da ise hayvancılık yetiştiricisi yer alıyor.

Madencilik de bazı illerin sıralamasını belirledi. Afyonkarahisar'da mermer ocak işletmecisi, Burdur'da mermer ihracatçısı, Elazığ'da krom madeni mühendisi, Gümüşhane'de gümüş madeni mühendisi ve Erzincan'da altın madeni işletmecisi listede bulunuyor. Turizm cephesinde Nevşehir'de sıcak hava balonu pilotu, Mardin'de butik otel işletmecisi, Bolu, Erzurum ve Kars'ta kış turizmi işletmecileri dikkat çekti. Rize'de çay fabrikası müdürü, Trabzon'da gayrimenkul danışmanı, Yozgat'ta şehir hastanesi hekimi de kendi illerinin listesinde yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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