81 İlin En Çok Kazandıran Mesleği Belli Oldu: İl İ Kazandıran Meslekler

İl il kazandıran meslekler açıklandı. Listeye göre başkent Ankara'da en çok kazandıran meslek savunma sanayii mühendisliği oldu. İstanbul'da yazılım mimarı, İzmir'de liman işletmecisi, Antalya'da lüks otel yöneticisi ilk sıraya yerleşirken Muğla'da marina işletmeciliği öne çıktı.

Sanayi kentlerinde tablo büyük oranda mühendislik üzerine kurulu. Bursa ve Kocaeli'de otomotiv mühendisi, Eskişehir'de havacılık mühendisi, Hatay'da demir-çelik mühendisi, Karabük'te metalürji mühendisi, Kırklareli'nde cam sanayi mühendisi listede yer aldı. Sakarya'da otomotiv yan sanayi üreticisi, Manisa'da beyaz eşya üretim müdürü, Tekirdağ'da ilaç sanayi yöneticisi ve Samsun'da cerrahi cihaz üreticisi de kendi illerinin zirvesinde gösterildi.

Enerji ve ticaret tarafı da boş kalmadı. Batman'da petrol mühendisi, Şırnak'ta kömür ocak işletmecisi, Artvin'de hidroelektrik santral mühendisi, Balıkesir'de rüzgar enerjisi uzmanı sıralamada bulunuyor. Sinop'ta ise listenin en dikkat çekici maddelerinden biri olan nükleer enerji mühendisliği yazıyor. Van ve Hakkari'de sınır ticareti uzmanı, Iğdır'da uluslararası nakliyeci, Ardahan'da lojistikçi öne çıkan meslekler arasında.