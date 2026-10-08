81 İlin En Çok Kazandıran Mesleği Belli Oldu: İl İ Kazandıran Meslekler
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Türkiye'de hangi şehirde hangi iş en çok kazandırıyor sorusuna yanıt arayan 2026 listesi yayımlandı. Sabah'ın aktardığı sıralamada 81 ilin her biri için öne çıkan bir meslek yer alıyor. Mühendislik, yazılım ve sanayi odaklı işler listenin genel çizgisini belirlerken bazı illerdeki tercihler dikkat çekti.
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81 ilin en çok kazandıran mesleği belli oldu: Ankara ve İstanbul'da hangi meslekler zirvede?
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Adana'da narenciye ihracatçısı, Erzincan'da altın madeni işletmecisi: Tarım ve madencilik de kazandırıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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