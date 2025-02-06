6 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un eski hayat arkadaşı Nazır'ın sağlık sorunları yeniden nüksedince soluğu hastanede aldı. Nazır, tekerlekli sandalyeyle hastaneye giriş yaparken görüntülendi. Cenaze töreninde yaşanan kavga ve Tayfur’un vasiyeti ise gündemi sarsmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının mirasının büyük kısmını hayır kurumlarına bağışlaması, ailesinde büyük tartışmalara yol açtı.
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2. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden iki yıl geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş, milyonlarca insanı derinden sarsmıştı. Türkiye’nin unutmadığı bu acı günün yıl dönümünde ünlü isimler duygularını ve dayanışma mesajlarını paylaştı.
3. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ikinci yıl dönümünde Türkiye bir kez daha hayatını kaybeden 53.537 vatandaşını anıyor. Büyük felaketin yıldönümünde ünlü isimler de duygularını paylaşırken, deprem sürecinde aktif rol alan isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı. Uğur o geceden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayarak, “O gün yalnızca arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi kaybetmedik. O anlara şahit olmadan bir saniye öncesindeki kendimizi de kaybettik.” ifadelerini kullandı.
4. 6 Şubat depreminin izleri hala taze, acılar hala ilk günkü gibi. 53 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanlardan biriydi Taha Duymaz. Yoklukla gelen fenomenliğin tadını çıkaracak dönemde yıkıntılar arasında kaldı. Zorbalıklara göğüs gerip ailesinin ve kendisinin hayatını güzelleştirmeye çalışırken her şey yerle bir oldu. "Büyüyemeyen çocuk" Taha'nın hikayesine birlikte bakalım...
5. Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras krizi patlak verdi! Açıklanan vasiyette adının geçmemesine sert tepki gösteren kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada ateş püskürmüştü. Olaylar büyüdü ve beklenen hamle geldi! Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum atanması için resmen başvuruda bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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6. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan evinde temizlik yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü isim sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Dudağını patlattığını söyleyen Nadide Sultan yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Neyse ki ünlü şarkıcının sağlık durumu iyi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
7. Hepimizin ''Yerine Sevemem'' , ''Cendere", "Öldüm de Uyandım" gibi şarkılarıyla tanıdığı Gökhan Kırdar’dan üzücü haber geldi. Ünlü sanatçı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bir süredir paylaşım yapmayan Kırdar sessizliğini bozarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sevenlerini duygulandıran sanatçı, “Yeniden nefes alabilmek güzel, yakında kavuşacağız” dedi.
8. Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmi, daha vizyona girmeden gündem oldu! Ama filmin konusu kadar Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’ın kıskanç olup olmadığı da magazin dünyasında merak konusu haline geldi. Malum ünlü çift uzun süredir birlikte ve Barış Arduç’un setlerde partneriyle uyumu her zaman konuşuluyor. Peki Gupse Özay kıskançlık yapıyor mu?
9. Son dönemin en çok konuşulan şarkılarından Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ı sözleri ve tarzı nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada gündem olan şarkı CİMER’e bile şikayet edilirken, ünlü isimlerden gelen yorumlar da olay yarattı. Pek çok sanatçı şarkıyı eleştirirken Aleyna Tilki tam tersi bir çıkış yaptı ve şarkıya destek verdi.
10. Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Ayşe Barım hakkında tekelleşme iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme yaşandı. Ayşe Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı "delil karartma" suçuyla gözaltına alındı.
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11. Medcezir dizisinde canlandırdığı "Mert Asım Serez" karakteriyle gönülleri fetheden Taner Ölmez sonrasında rol aldığı yapımlarla da adından bahsettirmişti. Sadece işiyle değil özel hayatıyla da gündemde gördüğümüz Taner Ölmez'i şimdilerde biricik ailesiyle anar olduk. Evliliklerinin ardından önce Zeynep ismini verdikleri kızlarını ardından da oğulları Hazar'ı kucaklarına alan çiftimiz paylaşımlarıyla görenleri mest ediyor. Ece Çeşmioğlu'nun her fırsatta övdüğü Taner Ölmez geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Evdeki sorumluluklarından bahseden Ölmez bu sefer de kendi kendini övdü!
12. 4 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşayan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat her zaman ilişkiyi tamamen kendilerine saklamayı tercih etti. Yaşadıkları aşka dair tek bildiğimiz şey ise sürekli ayrılıp barıştıklarıydı. En son Furkan Andıç'ın geçtiğimiz ağustos ayında kadınlarla yakalanmasının ardından ayrılmama kararı aldıklarını, birlikte olduklarını öğrenmiştik. Geçtiğimiz saatlerde @nurmagazins takipçileri tarafından ifşa edilen gece kulübü videosuyla Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ı yeniden aldattığı ortaya çıktı. Gelin, detaylara beraber bakalım.
13. Son zamanlarda gündeme Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle gelen Sibil Çetinkaya'nın adını manşetlerde duymaya alıştık. Influencer kimliği ile belli bir bilinirlik kazanan Çetinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip ediliyor. Diğer fenomenlerle yaşadığı sorunlar dışında son aylarda ilişkisiyle birlikte ünlüler dünyasında da adını duyuran Çetinkaya son olarak ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün ise Demet Akalın'ın kendisine yaptığı ağır yorum sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı! Çetinkaya sessizliğini korurken yapılan yoruma verdiği göndermeli cevap dikkat çekti. Gelin birlikte bakalım...
14. 2 Ocak'ta kaybettiğimiz arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatından sonra geriye bıraktığı mirasla gündem olmuştu. 3 milyar TL'lik bir mirasa sahip olduğu söylenen Tayfur'un vasiyeti ise geçtiğimiz gün cenazede kızı Tuğçe Tayfur'la kavga eden yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından paylaşılmıştı. Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt'un vasiyet açıklamasına isyanının ardından Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt da ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un son anına kadar yanında, Marmaris'te olduğu öğrenilen Turanbayburt hem vasiyet hakkında konuştu hem de yıllar sonra yeniden görüntülendi.
15. 2016 senesinde Başak Dizer'le yaptığı evlilikle gündeme oturan Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan isimlerden biri. Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Tatlıtuğ 2022 senesinde oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Son dönemde oğullarının eğitimi için Londra'ya gittiği konuşulan Tatlıtuğ çifti paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediliyor. Tatlıtuğ son paylaşımda da oğluyla bisiklet sürdükleri anları paylaştı. O paylaşıma beğeni ve yorum yağdı!
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16. 4 Kasım'da vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar tutuklanan sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra paylaşımlarına hiçbir şey yaşanmamış gibi hiç hız kesmeden devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Dilan Polat biricik eşi Engin Polat'ın iki kadınla fotoğrafının ifşa edilmesiyle sinir krizi geçirmiş, hikayelerinde ortalığı ayağı kaldırmıştı. Engin Polat'la fotoğrafı ifşa edilen kadınlardan biri olan Ebru Hanım, sabah saatlerinde bir magazin programının canlı yayınına bağlandı.
17. 2011 yılında Sedat Doğan ile yaptığı evlilikten kızı Mia'yı kucağına alan, 2013 senesinde de evliliğini bitiren Işın Karaca uzun bir süredir gündeme eski kocasıyla geliyor. Işın Karaca daha sonra 2016 yılında evlendiği Tuğral Odabaş’tan 2019 yılı Kasım ayında boşanmıştı. Eşinden boşandıktan sonra müzisyen Can Yapıcıoğlu’na gönlünü kaptıran şarkıcı, Amsterdam'da gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti. Sedat Doğan hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Karaca eski kocasına uzaklaştırma kararı çıkarttığını açıkladı.
18. Geçtiğimiz günlerde BÜRO isimli yeni YouTube programına Gupse Özay hakkında enteresan açıklamalarda bulunan Melikşah Altuntaş'ın ciddi olup olmadığı, ironi yapıp yapmadığı bir türlü anlaşılamamıştı. İlk "şakaydı" açıklaması Özay'ın eşi Barış Arduç'tan geçmişti. Birkaç saat önce Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülenen Gupse Özay da konuya dair ilk açıklamasını yaptı! Gelin, neler demiş beraber görelim.
19. Tarihler 6 Şubat 2023’ü gösterirken Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birine uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden bugün tam iki yıl geçti. 53 bin 537 vatandaşımızı hayattan koparan depremler Türk halkında hiç kapanmayacak yaralar açtı. O günden bu yana halkın büyük bir seferberlik içerisinde yardım ettiği deprem bölgesiyle irtibatını bir an olsun koparmayan isimlerden birisi ise Karsu olmuştu. Hataylı sanatçının yakınlarından ve ailesinen 17 kişiyi kaybettiği depremlerin yıl dönümünde paylaşımı yine yürekleri dağladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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