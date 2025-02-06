Gözümüzün Önünde Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Yaptığı Son Paylaşımla Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Gözümüzün Önünde Büyüdü: Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'yle Yaptığı Son Paylaşımla Beğeni Yağmuruna Tutuldu
2016 senesinde Başak Dizer'le yaptığı evlilikle gündeme oturan Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan isimlerden biri. Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda izlediğimiz Tatlıtuğ 2022 senesinde oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Son dönemde oğullarının eğitimi için Londra'ya gittiği konuşulan Tatlıtuğ çifti paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmaya devam ediliyor.
Tatlıtuğ son paylaşımda da oğluyla bisiklet sürdükleri anları paylaştı. O paylaşıma beğeni ve yorum yağdı!
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Magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti bundan 9 yıl önce yaptıkları evlilikten bu yana yakından takip ediliyor.
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Oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldıklarından bu yana her seferinde gözlerden kalpler çıkartan Tatlıtuğ çifti son olarak Londra'ya taşındıkları iddialarıyla gündemdeydi.
Londra'ya gitmelerinden bu yana sosyal medya hesaplarından yaptıkları karizmatik paylaşımlarla adından bahsettiren çiftimiz yine paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Oğlu Kurt Efe'yle bisiklet bindikleri anlardan paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ "Velespit candır" notunu düştüğü o gönderiyle yine beğeni yağmuruna tutuldu! Kurt Efe de şaka maka resmen gözümüzün önünde büyüdü...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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