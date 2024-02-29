29 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yıldız Tilbe ve Gonca Vuslateri, Türkiye'nin en renkli ve eşsiz iki sanatçısı diyebiliriz. İkisi de kendi tarzları ve benzersiz kişilikleriyle biliniyor. Kendi yollarını çizen, kendi kurallarını koyan ve her daim kendileri olan bu iki ismin hem sanatlarıyla hem de kişilikleriyle hayranlarının kalbinde özel bir yerleri var.
2. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla dikkatleri çekmeye devam eden Şeyma Subaşı, bu yıl kış ayını yaşamamaya yemin etmiş gibi. Yeni bir seyahate çıktığını duyuran Subaşı öyle bir yazım yanlışı yaptı ki, takipçilerinden özür dilemek zorunda kaldı.
3. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay geçtiğimiz aylarda eski eşi Mehmet Bilir'le yaşadığı çalkantılı boşanma süreciyle gündemdeydi. Şimdi ise sosyal medyada yeni sevgilisiyle pozunu paylaşırken takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
4. Başarılı komedyen Özgür Turhan, geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden yere düştü. Herkesi korkutan Özgür Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şaka yapmaya devam etti.
5. Birliktelikleri kadar boşanmaları da bir o kadar olayla olan Kanye West ve Kim Kardashian son zamanlarda çocukları için bir araya geliyordu. Akşam yemekleri ve oğullarının basketbol maçları için bir arya gelen ikilinin arasını iyi olduğu düşünülse de Kanye West'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımı bu iddiaları yalanlamış oldu.
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6. Son olarak Adım Farah dizisinde "Mehmet Koşaner" karakterine hayat veren Fırat Tanış oldukça önemli bir iddiayla gündeme damga vurdu. Eski sevgilisi İklim Tankan'ın tüyler ürperten şiddet itirafıyla olay olan Fırat Tanış ilk kez açıklama yaptı!
7. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, bu sefer de "sahte çanta" konusuyla gündeme geldi. Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve çantalarının gerçek olduğunu söylemişti. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Fındık bu kişilere de hukuk yolu göstermişti. Bir sosyal medya kullancısı ise konuyu Avukat Feyza Altun'a taşıdı.
8. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez geçtiğimiz hafta kendi hayatından kesitleri anlattığı “The Greatest Love Story Never Told" isimli belgesel tadında yapımını seveneleriyle paylaşmıştı. Yapımdaki çoğu itirafı olay olan ünlü şarkıcı aile yaşantısındaki gerçekleri bir bir ortaya döktü.
9. Nejat İşler ve bir türlü gülmeyen yüzü artık Twitter (X) kullanıcılarına dert oldu! 29 Şubat doğumlu ünlü oyuncu bu sene doğum gününü kutlayacak. Ancak hayattaki şansının doğum gününde dahi kendini göstermesi maalesef sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!
10. Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim Masada programındayken Zeki Müren hakkında söylediği sözler epey olay olmuştu hatırlarsanız! Sanat dünyasında tepki çeken açıklamalara sessiz kalmayan isimler arasında Yılmaz Morgül de yer almıştı. Önceki gün "insan saymıyorum, gebersin" dediği iddia edilen Morgül'ün yeni açıklaması yine ve yeniden dikkat çekti.
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12. Aşk iddiaları ilk çıktığı günden beri uzun sürmeyeceği düşünülen ilişkilerini evlilikle taçlandırmış ve hayranlarının tepkilerine rağmen resmen birbirinden güç almış Hailey ve Justin Bieber ikilisi ilişkilerini sağlam adımlarla devam ettirilen Hailey'nin babasının paylaşımı akıllara türlü türlü spekülasyon getirdi.
14. Geçtiğimiz aylarda karnından geçireceği bir ameliyat için hastaneye kaldırılan Galler Prensesi Kate Middleton'ın o günden beri kamuoyunun karşısına çıkmamsı akıllara birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi.
15. Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını bir kez daha onurlandırmak adına düzenlenen Engelsiz Aslanlar Balosu, Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte voleybolcu İlkin Aydın ile Muslera'nın bir araya geldiği anlar çok beğenildi.
16. Birkaç yıldır yasak ilişki yaşadıkları iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir ikilisi Dubai'de dünyaevine girdi. Tüm gözlerin üzerinde toplandığı çiftin nikahından da duyulmamış detaylar geldi. Magazin dünyası çalkalanırken ikiliden Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Kerem Alışık ve Murat Özdemir'in ihanet ettiği öne sürülen eski eşi Selin Kabaklı'dan olay açıklamalar geldi!
17. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu biliyorsunuz ki çok şahsına münhasır biri. Sosyal medyada da bu yanını yansıtmaktan asla çekinmiyor. Garip dansları, kendine has giyim tarzı ve konuşmasıyla dikkatimizi çeken ünlü oyuncu Dermancıoğlu, son olarak Paris'te bir arkadaşının kendisini soktuğu makyaj atölyesinden bahsetti. Yaptığı makyaja baktığımızda "Paris Paris olalı böyle makyaj görmedi!" dedik.
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18. Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti aylardır bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyi bekliyorlardı biliyorsunuz ki. Oğulları olacağını öğrenen çift bu sefer de doğmamış oğullarına Instagram hesabı açtılar.
19. Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Aleyna Tilki, Samet Liçina ile birlikte 'Yatak odası sohbeti' yaptı.
20. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kafa dinlemek için yalnız başına çıktığı Bali tatilindeki pozlarıyla hepimizi mest etmişti. Tatilini sonlandıran ünlü oyuncu, İstanbul'a döner dönmez soluğu sevgili oldukları haberleri çıkan Mert Demir'in konserinde aldı. İkilinin ayrılık iddiaları gündemde dolaşırken, bu hamle yalanlama olarak kabul edildi.
21. Biliyorsunuz ki günlerdir bitmeyen bir fake çanta kaosu aldı başını gidiyor. Bu kaosa kitabın ortasından dalan Danla Bilic sözünü söylemekten geri kalmadı ama sözünden dönüşü de çabuk oldu. Bilic, attığı storyi kısa süre içerisinde sildi.
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