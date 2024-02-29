Sahne Hakimiyeti Denince Yıldız Tilbe! Gonca Vuslateri'nin Yıldız Tilbe Konserinde Yaşadığı Güldüren Anısı

Yıldız Tilbe ve Gonca Vuslateri, Türkiye'nin en renkli ve eşsiz iki sanatçısı diyebiliriz. İkisi de kendi tarzları ve benzersiz kişilikleriyle biliniyor. Kendi yollarını çizen, kendi kurallarını koyan ve her daim kendileri olan bu iki ismin hem sanatlarıyla hem de kişilikleriyle hayranlarının kalbinde özel bir yerleri var.