Bella Hadid'den Daha Bella Hadid! 6 Yaşındaki Afgan Kızın Bella Hadid'e Benzerliği Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bella Hadid, güzelliği ile moda dünyasını kasıp kavuran bir model. Çekici güzelliği ve zarif duruşu, onu son yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri yaptı. Kendisi sadece bir model olmasının ötesinde, bir moda ikonu. Bunun dışında Bella Hadid, sosyal konulardaki duyarlılığı ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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6 yaşındaki Afgan kızı Abeda'nın videosu sosyal medyada viral oldu.
Minik kızın Bella Hadid'e benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
Görüntüler bir kez daha coğrafyanın kader olduğunu hatırlattı.
İşte o video;
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