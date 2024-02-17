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Bella Hadid'den Daha Bella Hadid! 6 Yaşındaki Afgan Kızın Bella Hadid'e Benzerliği Görenleri Şaşkına Çevirdi

Bella Hadid'den Daha Bella Hadid! 6 Yaşındaki Afgan Kızın Bella Hadid'e Benzerliği Görenleri Şaşkına Çevirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 17:02

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Bella Hadid, güzelliği ile moda dünyasını kasıp kavuran bir model. Çekici güzelliği ve zarif duruşu, onu son yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri yaptı. Kendisi sadece bir model olmasının ötesinde, bir moda ikonu. Bunun dışında Bella Hadid, sosyal konulardaki duyarlılığı ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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6 yaşındaki Afgan kızı Abeda'nın videosu sosyal medyada viral oldu.

6 yaşındaki Afgan kızı Abeda'nın videosu sosyal medyada viral oldu.

Minik kızın Bella Hadid'e benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Minik kızın Bella Hadid'e benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüler bir kez daha coğrafyanın kader olduğunu hatırlattı.

Görüntüler bir kez daha coğrafyanın kader olduğunu hatırlattı.

İşte o video;

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