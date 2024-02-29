Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın Misali Yaptığı Yazım Yanlışı Takipçilerinin Gözüne Batınca Üstüne Özür Diledi

2,8 milyon takipçisi olan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ve magazin aleminin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yıllardır hayatımızda olan ve artık herkesin tanıdığı Şeyma Subaşı, ekranlarda yer alan bir isim olmasa da en büyük medyatik figürlerden biri.