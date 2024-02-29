Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın Misali Yaptığı Yazım Yanlışı Takipçilerinin Gözüne Batınca Üstüne Özür Diledi
Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın Misali Yaptığı Yazım Yanlışı Takipçilerinin Gözüne Batınca Üstüne Özür Diledi
Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla dikkatleri çekmeye devam eden Şeyma Subaşı, bu yıl kış ayını yaşamamaya yemin etmiş gibi. Yeni bir seyahate çıktığını duyuran Subaşı öyle bir yazım yanlışı yaptı ki, takipçilerinden özür dilemek zorunda kaldı.
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Hayatımıza aşk hayatıyla giren, tüm ülkenin tanıdığı ve sosyal medyanın en eski diyebileceğimiz influencerlarından biri olan Şeyma Subaşı hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Özel hayatına dair pek çok olayı, gelişmeyi bildiğimiz Subaşı'nın en dikkat çeken özelliği ise kış mevsimine hasret kalması...
Diğer bir yandan sıkı takipçileri bilir ki kendisi okumakla da yazmakla da oldukça haşır neşirdir. Yeni kitabı da yolda ayrıca.
Henüz geçtiğimiz gün Miami'den pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, daha sonra ailesinin yanında olduğunu hikayeleri üzerinden duyurmuştu.
Ardından yeniden kendisinin seyahate çıktığını görüyoruz.
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Açıklıyor açıklamasına ama bir sorun var... "Leyleyi" yazmış kendisi, hem de iki kez.
Hikayesini görenler neler yazdıysa, Şeyma Subaşı yaptığı yazım yanlışı için özür diledi. 😂
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