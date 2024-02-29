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Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın Misali Yaptığı Yazım Yanlışı Takipçilerinin Gözüne Batınca Üstüne Özür Diledi

Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın Misali Yaptığı Yazım Yanlışı Takipçilerinin Gözüne Batınca Üstüne Özür Diledi

Şeyma Subaşı
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:46

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla dikkatleri çekmeye devam eden Şeyma Subaşı, bu yıl kış ayını yaşamamaya yemin etmiş gibi. Yeni bir seyahate çıktığını duyuran Subaşı öyle bir yazım yanlışı yaptı ki, takipçilerinden özür dilemek zorunda kaldı.

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Hayatımıza aşk hayatıyla giren, tüm ülkenin tanıdığı ve sosyal medyanın en eski diyebileceğimiz influencerlarından biri olan Şeyma Subaşı hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Hayatımıza aşk hayatıyla giren, tüm ülkenin tanıdığı ve sosyal medyanın en eski diyebileceğimiz influencerlarından biri olan Şeyma Subaşı hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

2,8 milyon takipçisi olan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ve magazin aleminin dikkatini çekmeye devam ediyor. Yıllardır hayatımızda olan ve artık herkesin tanıdığı Şeyma Subaşı, ekranlarda yer alan bir isim olmasa da en büyük medyatik figürlerden biri.

Özel hayatına dair pek çok olayı, gelişmeyi bildiğimiz Subaşı'nın en dikkat çeken özelliği ise kış mevsimine hasret kalması...

Özel hayatına dair pek çok olayı, gelişmeyi bildiğimiz Subaşı'nın en dikkat çeken özelliği ise kış mevsimine hasret kalması...

Kendisi genel olarak sıcak iklimlerde bulunmayı seviyor biliyorsunuz ki. Sosyal medya hesabına baktığımızda sürekli denizin kıyısında görüyoruz Subaşı'nı.

Diğer bir yandan sıkı takipçileri bilir ki kendisi okumakla da yazmakla da oldukça haşır neşirdir. Yeni kitabı da yolda ayrıca.

Diğer bir yandan sıkı takipçileri bilir ki kendisi okumakla da yazmakla da oldukça haşır neşirdir. Yeni kitabı da yolda ayrıca.

2019 yılında çıkartmış olduğu Sadece Şeyma isimli kitabının satışları hiç beklenmedik şekilde yüksekti. Stoklar büyük bir hızla tükeniyordu. Aradan geçen yılların ardından arkadaşlarının ve takipçilerinin de desteğiyle yeni kitabı yazmak için işe koyulduğunu duyurmuştu.

Henüz geçtiğimiz gün Miami'den pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, daha sonra ailesinin yanında olduğunu hikayeleri üzerinden duyurmuştu.

Henüz geçtiğimiz gün Miami'den pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, daha sonra ailesinin yanında olduğunu hikayeleri üzerinden duyurmuştu.

Arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşmaya devam ettiği sırada 'Sınırıma geldim. Zihinsel olarak çok yorgunum' demişti.

Ardından yeniden kendisinin seyahate çıktığını görüyoruz.

Ardından yeniden kendisinin seyahate çıktığını görüyoruz.

'Şeyma go to?' diyor ama henüz nereye gittiğini bilmiyoruz. Yabancı takipçileri için 'Leyleği havada görmek' deyimini açıklıyor.

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Açıklıyor açıklamasına ama bir sorun var... "Leyleyi" yazmış kendisi, hem de iki kez.

Açıklıyor açıklamasına ama bir sorun var... "Leyleyi" yazmış kendisi, hem de iki kez.

Bu durum takipçilerinin gözünden kaçmamış elbette. Demet Akalın'dan çok alışığız ama Şeyma'dan görünce insan bir şaşırmıyor değil.

Hikayesini görenler neler yazdıysa, Şeyma Subaşı yaptığı yazım yanlışı için özür diledi. 😂

Hikayesini görenler neler yazdıysa, Şeyma Subaşı yaptığı yazım yanlışı için özür diledi. 😂

Şeyma Yazımyanlışıbaşı'na bu minik hatası yüzünden geçmiş olsun diliyoruz. 😂

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