Afra Saraçoğlu Olaylı Ödül Töreninin Ardından Sonunda Beklenen Fotoğrafları Paylaştı
Afra Saraçoğlu Olaylı Ödül Töreninin Ardından Sonunda Beklenen Fotoğrafları Paylaştı
Ekranların en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Eski sevgilisiyle aynı ödül töreninde olan ve sahneye çıkan Afra Saraçoğlu'nun mimikleri de dillere düştü biliyorsunuz. Hayranları o geceden beridir tören fotoğraflarını paylaşmasını bekliyor. Ünlü oyuncu sonunda beklenen fotoğrafları yükledi.
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu gündemden bir türlü düşmüyor!
Geçtiğimiz gün evine hırsız giren ünlü oyuncunun magazinde bu denli konuşulmasının esas sebebi Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisi.
İlişkilerini bir türlü itiraf etmeseler de tavırlarından kavga edip, ayrılıp barıştıklarını dahi anlıyorduk.
Bunlar bir yana dursun Afra Saraçoğlu geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine katıldı. Mert Ramazan Demir hakkında soru sorulmasının ardından suratının aldığı hal ise epey dikkat çekti.
Ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine söylenenleri ne kadar "umursamadığına" dair göndermeli paylaşımlar yapmaya başladı.
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Törenin olayları konuş konuş bitmezken, Afra Saraçoğlu'ndan geceye dair fotoğraflar paylaşması bekleniyordu.
Sosyal medyada hayranları kendisine ödül töreni gecesinden kalan pozlarını paylaşması için baskı bile yaptı!
Ardından o çok beklenen pozlar sonunda paylaşıldı.
Neden küvetin önünde olduğunu biz de anlamadık ama...
Afra Saraçoğlu'nun bu pozları övgülere boğuldu.
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"Ramo karın olay!"
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