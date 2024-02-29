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Afra Saraçoğlu Olaylı Ödül Töreninin Ardından Sonunda Beklenen Fotoğrafları Paylaştı

Afra Saraçoğlu Olaylı Ödül Töreninin Ardından Sonunda Beklenen Fotoğrafları Paylaştı

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 13:15

Ekranların en sevilen dizilerinden Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Eski sevgilisiyle aynı ödül töreninde olan ve sahneye çıkan Afra Saraçoğlu'nun mimikleri de dillere düştü biliyorsunuz. Hayranları o geceden beridir tören fotoğraflarını paylaşmasını bekliyor. Ünlü oyuncu sonunda beklenen fotoğrafları yükledi.

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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu gündemden bir türlü düşmüyor!

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu gündemden bir türlü düşmüyor!

Reyting konusunda hatrı sayılır bir başarı elde eden ve bunu sürdüren Yalı Çapkını, yeni sezonuyla yine seyirciyi ekran başına topluyor. Diğer bir yanden dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu sürekli magazin gündemindeki yerini de koruyor.

Geçtiğimiz gün evine hırsız giren ünlü oyuncunun magazinde bu denli konuşulmasının esas sebebi Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisi.

Geçtiğimiz gün evine hırsız giren ünlü oyuncunun magazinde bu denli konuşulmasının esas sebebi Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisi.

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmasının hemen ardından dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Hatta bu ilişkinin ardında ihanet iddiaları da kol geziyordu.

İlişkilerini bir türlü itiraf etmeseler de tavırlarından kavga edip, ayrılıp barıştıklarını dahi anlıyorduk.

İlişkilerini bir türlü itiraf etmeseler de tavırlarından kavga edip, ayrılıp barıştıklarını dahi anlıyorduk.

En son büyük bir ayrılık yaşayan ve her açıklamaları öfke dolu olan ikilinin tekrar barıştığını öğrenmiştik. Hatta geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ikili barıştıklarını kendileri de göstermiş olmuştu.

Bunlar bir yana dursun Afra Saraçoğlu geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine katıldı. Mert Ramazan Demir hakkında soru sorulmasının ardından suratının aldığı hal ise epey dikkat çekti.

Bunlar bir yana dursun Afra Saraçoğlu geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine katıldı. Mert Ramazan Demir hakkında soru sorulmasının ardından suratının aldığı hal ise epey dikkat çekti.

Aynı ödül töreninde eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da gören Afra Saraçoğlu, sorular karşısında verdiği tepkilerle sosyal medyada herkesin diline düşmüştü.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine söylenenleri ne kadar "umursamadığına" dair göndermeli paylaşımlar yapmaya başladı.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine söylenenleri ne kadar "umursamadığına" dair göndermeli paylaşımlar yapmaya başladı.

Gecede olay olan mimiğini ise Instagram hesabının profil fotoğrafı yapmayı tercih etti.

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Törenin olayları konuş konuş bitmezken, Afra Saraçoğlu'ndan geceye dair fotoğraflar paylaşması bekleniyordu.

Törenin olayları konuş konuş bitmezken, Afra Saraçoğlu'ndan geceye dair fotoğraflar paylaşması bekleniyordu.

Sosyal medyada hayranları kendisine ödül töreni gecesinden kalan pozlarını paylaşması için baskı bile yaptı!

Sosyal medyada hayranları kendisine ödül töreni gecesinden kalan pozlarını paylaşması için baskı bile yaptı!

Ardından o çok beklenen pozlar sonunda paylaşıldı.

Ardından o çok beklenen pozlar sonunda paylaşıldı.

Neden küvetin önünde olduğunu biz de anlamadık ama...

Neden küvetin önünde olduğunu biz de anlamadık ama...

Afra Saraçoğlu'nun bu pozları övgülere boğuldu.

Afra Saraçoğlu'nun bu pozları övgülere boğuldu.
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"Ramo karın olay!"

"Ramo karın olay!"

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