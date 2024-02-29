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Esra Dermancıoğlu'nun Paris'teki Lüks Makyaj Malzemeleriyle İmtihanı

Esra Dermancıoğlu'nun Paris'teki Lüks Makyaj Malzemeleriyle İmtihanı

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 12:17

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu biliyorsunuz ki çok şahsına münhasır biri. Sosyal medyada da bu yanını yansıtmaktan asla çekinmiyor. Garip dansları, kendine has giyim tarzı ve konuşmasıyla dikkatimizi çeken ünlü oyuncu Dermancıoğlu, son olarak Paris'te bir arkadaşının kendisini soktuğu makyaj atölyesinden bahsetti. Yaptığı makyaja baktığımızda 'Paris Paris olalı böyle makyaj görmedi!' dedik. 😂

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Kariyeri boyunca birbirinden popüler yapımda rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanın renkli yüzlerinden bir tanesi.

Kariyeri boyunca birbirinden popüler yapımda rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanın renkli yüzlerinden bir tanesi.

Sen Harikasın ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk olarak boy gösterse de, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes Ketenci rolü ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından rol aldığı Doksanlar, Sil Baştan, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerle kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında seyircisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlara gelen Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında "sakin, sessiz ve hanım hanımcık" rollerin kendisine teklif edilmediğini söylemişti.

Şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında seyircisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlara gelen Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında "sakin, sessiz ve hanım hanımcık" rollerin kendisine teklif edilmediğini söylemişti.

Hatta orada eğlenceli olması adına bir canlandırma yapmışlardı ancak Esra Dermancıoğlu kötü kadın karakteriyle bütünleşmiş olmasının hakkını vererek, hanım hanımcık rolü tam oynamamıştı sanki.

Diğer yandan kendisinin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da magazinde karşımıza çıkan ve kimi zaman şaşkına çeviren konulardan.

Diğer yandan kendisinin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da magazinde karşımıza çıkan ve kimi zaman şaşkına çeviren konulardan.

Esra Dermancıoğlu için sosyal medyada 'Tatlı bir deli' deniyor bildiğiniz gibi. Dermancıoğlu ise böyle denmesinden hoşlanmadığını çünkü deli olmadığını söylüyor ve ekliyor 'Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim.'.

Giyiminden kuşamına şahsına münhasır bir karakter olan 55 yaşındaki Esra Dermancoğlu, yine yaptı yapacağını. 😂

Giyiminden kuşamına şahsına münhasır bir karakter olan 55 yaşındaki Esra Dermancoğlu, yine yaptı yapacağını. 😂

703 bin takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla herkesi kahkahalara boğdu.

Öncelikle kendisi şu sıralar Paris'te.

Öncelikle kendisi şu sıralar Paris'te.

Halinden de oldukça memnun görüldüğü kadarıyla.

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Ama bu memnuniyet sanıyoruz ki arkadaşı kendisini makyaj atölyesine götürene kadar sürüyor. 😂

Ama bu memnuniyet sanıyoruz ki arkadaşı kendisini makyaj atölyesine götürene kadar sürüyor. 😂

Profesyonellerin kullandığı makyaj malzemelerinin satıldığı bir mağazaya giren Esra Dermancıoğlu, lacivert bir ruj ve far tercih etmiş.

Ancak rujunun ve farının birlikte çok abartı durduğunu söylüyor. Ayrı ayrı kullanacakmış. 😂

Ancak rujunun ve farının birlikte çok abartı durduğunu söylüyor. Ayrı ayrı kullanacakmış. 😂

Ruju sürerken allık bile sürmeyeceğini ve yalnızca rimel süreceğini anlatıyor takipçilerine.

Paris Paris olalı böyle makyaj görmedi ama Esra Dermancıoğlu'nun mutluluğuna diyecek yok. 😂

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