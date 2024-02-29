Esra Dermancıoğlu'nun Paris'teki Lüks Makyaj Malzemeleriyle İmtihanı

Esra Dermancıoğlu için sosyal medyada 'Tatlı bir deli' deniyor bildiğiniz gibi. Dermancıoğlu ise böyle denmesinden hoşlanmadığını çünkü deli olmadığını söylüyor ve ekliyor 'Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim.'.