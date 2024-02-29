Esra Dermancıoğlu'nun Paris'teki Lüks Makyaj Malzemeleriyle İmtihanı
Esra Dermancıoğlu'nun Paris'teki Lüks Makyaj Malzemeleriyle İmtihanı
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu biliyorsunuz ki çok şahsına münhasır biri. Sosyal medyada da bu yanını yansıtmaktan asla çekinmiyor. Garip dansları, kendine has giyim tarzı ve konuşmasıyla dikkatimizi çeken ünlü oyuncu Dermancıoğlu, son olarak Paris'te bir arkadaşının kendisini soktuğu makyaj atölyesinden bahsetti. Yaptığı makyaja baktığımızda 'Paris Paris olalı böyle makyaj görmedi!' dedik. 😂
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Kariyeri boyunca birbirinden popüler yapımda rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyanın renkli yüzlerinden bir tanesi.
Şimdilerde NOW (FOX) ekranlarında seyircisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisiyle ekranlara gelen Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında "sakin, sessiz ve hanım hanımcık" rollerin kendisine teklif edilmediğini söylemişti.
Diğer yandan kendisinin sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da magazinde karşımıza çıkan ve kimi zaman şaşkına çeviren konulardan.
Giyiminden kuşamına şahsına münhasır bir karakter olan 55 yaşındaki Esra Dermancoğlu, yine yaptı yapacağını. 😂
Öncelikle kendisi şu sıralar Paris'te.
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Ama bu memnuniyet sanıyoruz ki arkadaşı kendisini makyaj atölyesine götürene kadar sürüyor. 😂
Ancak rujunun ve farının birlikte çok abartı durduğunu söylüyor. Ayrı ayrı kullanacakmış. 😂
Paris Paris olalı böyle makyaj görmedi ama Esra Dermancıoğlu'nun mutluluğuna diyecek yok. 😂
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