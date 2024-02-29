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Şarkıcı Doğuş Apar Topar Ameliyata Alındığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu: 12 CM Kist Çıkartıldı!

Şarkıcı Doğuş Apar Topar Ameliyata Alındığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu: 12 CM Kist Çıkartıldı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 10:17

Geçtiğimiz günlerde 'estetik delikanlılığı bozar' açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı Doğuş, hastane yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Apar topar ameliyata alınan şarkıcının böbreğinden 12 santimetrelik bir kist çıkartıldı.

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90'ların sonunda çıkış yapan ve o dönem şarkılarıyla herkesin dilinde dolaşan ünlü şarkıcı Doğuş'u tanımayanınız yoktur.

90'ların sonunda çıkış yapan ve o dönem şarkılarıyla herkesin dilinde dolaşan ünlü şarkıcı Doğuş'u tanımayanınız yoktur.

Daha çok 'Uyan', 'Yan Yüreğim', 'Bunun Adına Yürek Derler' gibi şarkılarıyla hatırlanan Doğuş'un son olarak bu yıl 'Babam' isimli parçasını çıkarttığını duyduk.

Televizyonda ara sıra gündüz kuşağı programlarına katılan ve yapılan yorumlara eşlik eden Doğuş, hakkında çıkan iddialara cevap verirken geçmişte yaşadıklarını da anlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Televizyonda ara sıra gündüz kuşağı programlarına katılan ve yapılan yorumlara eşlik eden Doğuş, hakkında çıkan iddialara cevap verirken geçmişte yaşadıklarını da anlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programına katılan Esra isimli bir kadın, Doğuş'la ilişki yaşadığını ve dini nikahları olduğunu söylemişti hatırlarsanız. Doğuş ise 'Ben küçük yaşta yaptığım şeylerin cezasını Doğuş olduktan sonra ödedim. En iyi dönemlerimde ödedim.' demişti.

Ardından ünlü isim geçtiğimiz haftalarda gündemi epey sarsan erkekte estetik tartışmasına katılmış ve "estetik erkeği bozar" diyerek dikkat çekmişti.

Ardından ünlü isim geçtiğimiz haftalarda gündemi epey sarsan erkekte estetik tartışmasına katılmış ve "estetik erkeği bozar" diyerek dikkat çekmişti.

'Yaş aldıkça maalesef botoksa ihtiyaç duyabilir insanlar. Ama estetik erkeği bozar. Ben yakıştırmıyorum. Burnumda var sadece, o da mecburen oldu, nefes alamıyordum. Belki bir ihtimal botoks yaptırırım.'

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde hastaneye ufak bir rahatsızlık için gittiğini ve böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendiğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde hastaneye ufak bir rahatsızlık için gittiğini ve böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendiğini duyurdu.

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile birlikte Azerbaycan'da olan Doğuş, yapılan tahlillerin ardından apar topar ameliyata alındı.

Azerbaycan'da olan Doğuş, hasta yatağından sağlık durumunu merak edenlere karşı açıklamada bulundu.

Azerbaycan'da olan Doğuş, hasta yatağından sağlık durumunu merak edenlere karşı açıklamada bulundu.

Sosyal medyadaki 11,4 milyon takipçisi ve tüm sevenleri Doğuş'un durumunu merak ederken, Doğuş'tan gelen bilgiye göre ünlü isim 3 ameliyat birden geçirdi.

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Çektiği videoyu yayınlayan ve son durumunu anlatan Doğuş, "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim" dese de durumunun iyi olduğu ve keyfinin de yerinde olduğu görüldü.

Çektiği videoyu yayınlayan ve son durumunu anlatan Doğuş, "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim" dese de durumunun iyi olduğu ve keyfinin de yerinde olduğu görüldü.

Doğuş'un böbreğinden 12 santimlik bir kist alındığı belirtildi.

Azerbaycan'da apar topar ameliyata alınan Doğuş doktorla konuşmasını bu videoyla paylaştı:

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beybi shark

olm normal bir böbrek zaten 12 cm, yoksa sen kist ayağına böbreği organ mafyasına mı kaptırdın? Kist diye seni kekliyor olmasınlar?

1.Harald

🪴🪴🪴 geçmiş olsun reyizzz 🪴🪴🪴