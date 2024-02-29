Şarkıcı Doğuş Apar Topar Ameliyata Alındığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu: 12 CM Kist Çıkartıldı!
Şarkıcı Doğuş Apar Topar Ameliyata Alındığını Yaptığı Paylaşımla Duyurdu: 12 CM Kist Çıkartıldı!
Geçtiğimiz günlerde 'estetik delikanlılığı bozar' açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı Doğuş, hastane yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Apar topar ameliyata alınan şarkıcının böbreğinden 12 santimetrelik bir kist çıkartıldı.
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90'ların sonunda çıkış yapan ve o dönem şarkılarıyla herkesin dilinde dolaşan ünlü şarkıcı Doğuş'u tanımayanınız yoktur.
Televizyonda ara sıra gündüz kuşağı programlarına katılan ve yapılan yorumlara eşlik eden Doğuş, hakkında çıkan iddialara cevap verirken geçmişte yaşadıklarını da anlatarak herkesi şaşkına çevirmişti.
Ardından ünlü isim geçtiğimiz haftalarda gündemi epey sarsan erkekte estetik tartışmasına katılmış ve "estetik erkeği bozar" diyerek dikkat çekmişti.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde hastaneye ufak bir rahatsızlık için gittiğini ve böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendiğini duyurdu.
Azerbaycan'da olan Doğuş, hasta yatağından sağlık durumunu merak edenlere karşı açıklamada bulundu.
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Çektiği videoyu yayınlayan ve son durumunu anlatan Doğuş, "Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim" dese de durumunun iyi olduğu ve keyfinin de yerinde olduğu görüldü.
Azerbaycan'da apar topar ameliyata alınan Doğuş doktorla konuşmasını bu videoyla paylaştı:
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olm normal bir böbrek zaten 12 cm, yoksa sen kist ayağına böbreği organ mafyasına mı kaptırdın? Kist diye seni kekliyor olmasınlar?
🪴🪴🪴 geçmiş olsun reyizzz 🪴🪴🪴