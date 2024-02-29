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Fenomenden İlan-ı Aşk: Ece Ronay Olaylı Boşanma Sonrası Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraflarını Paylaştı

Fenomenden İlan-ı Aşk: Ece Ronay Olaylı Boşanma Sonrası Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Fotoğraflarını Paylaştı

Ece Ronay
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 15:33

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay geçtiğimiz aylarda eski eşi Mehmet Bilir'le yaşadığı çalkantılı boşanma süreciyle gündemdeydi. 

Şimdi ise sosyal medyada yeni sevgilisiyle pozunu paylaşırken takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

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Şarkıcı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmek bilmiyor.

Şarkıcı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Mehmet Bilir ile yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmek bilmiyor.

Mehmet Bilir ile olan evliliğinden 'Miran' adında bir oğlu olan Ece Ronay, eski eşiyle ilgili birtakım paylaşımlar yaparak şiddete uğradığını söylemişti.

Mehmet Bilir ile olan evliliğinden 'Miran' adında bir oğlu olan Ece Ronay, eski eşiyle ilgili birtakım paylaşımlar yaparak şiddete uğradığını söylemişti.

Ece Ronay, "Çocuğum için bu zamana kadar sustuğum fiziksel ve psikolojik şiddete artık katlanamıyorum." diyerek paylaşmıştı.

Ece Ronay, "Çocuğum için bu zamana kadar sustuğum fiziksel ve psikolojik şiddete artık katlanamıyorum." diyerek paylaşmıştı.

Bu çalkantılı ilişki boşansalarda bir türlü bitmek bilmedi. Dilan Polat davasından sonra gözleri üzerine çeken Ece Ronay'ın kısa sürede bir sürü güzellik merkezi açtığı iddia edildi.

Bu çalkantılı ilişki boşansalarda bir türlü bitmek bilmedi. Dilan Polat davasından sonra gözleri üzerine çeken Ece Ronay'ın kısa sürede bir sürü güzellik merkezi açtığı iddia edildi.

Bu iddialar ortaya atıldıktan sonra, 'Söylemezsem Olmaz' programına canlı olarak bağlanan Mehmet Bilir bütün şubeleri evli oldukları süreçte kendisinin açtığını söyledi.

Bu iddialar ortaya atıldıktan sonra, 'Söylemezsem Olmaz' programına canlı olarak bağlanan Mehmet Bilir bütün şubeleri evli oldukları süreçte kendisinin açtığını söyledi.

O dönem Mehmet Bilir'in kapısına silahlı adamların dayandığını söylemesinin ardından gerçekten de dükkanına silahlı adamlar gelmişti.👇

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Ece Ronay da eski eşinin dükkanının kurşunlanmasının ardından Instagram hesabından olay sözler söylemişti.

Ece Ronay da eski eşinin dükkanının kurşunlanmasının ardından Instagram hesabından olay sözler söylemişti.

Ece Ronay'ın zehir zemberek sözlerine burada yer vermiştik.👇

Geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ece Ronay, bir süredir beraber olduğu sevgilisi ile ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ece Ronay, bir süredir beraber olduğu sevgilisi ile ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı.

"Hep mutlu ol", "Hadi evlenin hadi çabuk", "Çok mutlu ol çokkkk" gibi yorumlar gelirken paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

"Hep mutlu ol", "Hadi evlenin hadi çabuk", "Çok mutlu ol çokkkk" gibi yorumlar gelirken paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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