Bahar Dizisinde Canlandırdığı 'Umay' Karakteriyle İlgi Odağı Olmayı Başaran Alisa Sezen Sever'i Tanıyalım
Bahar Dizisinde Canlandırdığı 'Umay' Karakteriyle İlgi Odağı Olmayı Başaran Alisa Sezen Sever'i Tanıyalım
Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar'da Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever'in son zamanlarada kim olduğu epey merak edildi. Yeni nesil oyuncunun hayatına dair edilenlere içeriğimizde yer verdik.
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Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, Show TV'nin severek takip ettiğimiz dizisi 'Bahar', son dönemde hikayesi ve oyuncularıyla birlikte kısa sürede ilgi odağı oldu.
'Bahar'da Umay karakterinde hayat veren genç yıldız Alisa Sezen Sever, izleyici tarafından merak edilmeye başladı.
1 Temmuz 2006 doğumlu Alisa Sezen Sever'in canlandırdığı Umay karakteri Demet Evgar'ın etkileyici performansıyla bir üst noktaya taşınıyor.
Dizi, Timur ve Bahar'ın kızı olan Umay'ın tiyatro tutkusu ile doktorluk arasında geçen çekişmeli mücadelesini ekrana taşıyor. Umay karakteri, ailesinin doktorluk geleneğine karşın tiyatro sevgisiyle sınavdan geçerken, Alisa Sezen Sever'in performansı izleyicilerden tam not alıyor.
Gelecek vadeden oyunculuk yeteneğiyle küçük yaşında dikkatleri üzerine toplayan Alisa Sezen Sever, ilk olarak 2022 yılında Show'da yayımlanan 'Sipahi' isimli dizi ile kendini tanıttı.
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'Sipahi' dizisinde Ece karakterini canlandıran yetenekli oyuncu daha önce 'Muhteşem Yüzyıl', 'Güllerin Savaşı', 'Evli ve Öfkeli', 'Sahipli', 'Keşke Hiç Büyümeseydik', 'Tozkoparan İskender' gibi yapımlarda yan rollerde yer almıştır.
LC Waikiki katalog çekimleri ile televizyon dünyasına adım atan genç oyuncu şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğenilerek takip ediliyor.
Alisa Sezen Sever'in ilerleyen zamanlarda daha pek çok projede yer alacağını düşünüyoruz.
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