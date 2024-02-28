Rihanna, Fenty Beauty İçin Manitası ASAP ile Kamera Karşısına Geçtiği Kısa Filminin Fragmanını Yayınladı!
Rihanna, Fenty Beauty İçin Manitası ASAP ile Kamera Karşısına Geçtiği Kısa Filminin Fragmanını Yayınladı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kraliçemiz Rihanna, markası FentyBeauty için çekildiğini düşündüğümüz yeni kısa filminin fragmanını Instagram'da paylaştı. Video, siyah-beyaz ve hareketli film makarası şeklinde dikkat çekiyor ve tam 1950'lerin havasını yansıtıyor. Biricik aşkı ASAP Rocky ile romantik anları da kadraja yansımakla beraber, hepimize maşallah dedirtiyor. Detaylar👇
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Barbadoslu şarkıcı, söz yazarı ve iş insanı, mutlu aile tablosu kurmayı başardı.
Venedik'ten Paris'e aşk dolu geziler, kutlamalar...
Rihanna'nın, markası 'Fenty'deki yenilikleriyle her geçen gün artan bir başarı...
Şimdi de ASAP Rocky ile beraber çektiği kısa film... İşte Rihanna'nın paylaştığı fragmandan görüntüler👇
İlk kesitte tahminimizce bir yağlıboya tablosu var. Ardından ASAP'ın altın kaplama, parlak dişleriyle günışığı gibi gülümsemesi ve Riri'nin muhteşem yüz hatları dikkat çekiyor.
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Rihanna'nın saçlarının güzelliği ve ASAP'ın ona bakışı şaka mı? Bir altındaki kesitte de Riri'nin ASAP ile çıkardığı Fenty Luxe dudak balmı göze çarpıyor? Acaba bu kısa film bu ürünle mi alakalı?
Offf Rihanna'nın ASAP'a bakışına bakın. Bu aşk değil de ne? Her karede ayrı güzel ikisi de maşallah.🧿
Fragmanın açıklamasına şöyle yazmış Riri: Çalmak İçin Doğmuş: Senin, Benim, Bizim. ASAP Rocky ile kısa filmin prömiyeri yarın 10'da Fenty Skin (Instagram), Fenty Beauty (Instagram) ve Youtube'da.
Bu romantikliğe kalp dayanmaz...
Fragmanın tamamını izlemek için👇
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Gelen yorumlara bakın çoğu kişi Riri'nin şarkı çıkardığını düşünmüş.
"Yeni müzik olduğunu düşünmüştüm, benim hayaller"
ASAP'ın yorumu peki? "🤍"
Fenty Beauty'nin yazdığı yoruma bakınn, "Patlamış mısırlarımızı hazırladık."
Bu yoruma ağladık: "Sonunda onu anlayan ve kendisi olmasına izin veren biri varmış gibi hissediyorum. Rekabet etmeye ya da yarışmaya çalışmıyor, sadece onu gerçekten seviyor."
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"Onun hiçbir erkeğe Rocky'ye baktığı gibi baktığını görmedim."
"Bir albüm dışında her şeyi çıkardın."
"Aney ve babey"
"... eğer gelecekteki erkeğim beni bu şekilde desteklemezse - iyi ve güle güle."
"Müzik sandım, resmen çığlık attım."
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Acaba bu kısa film ne ile alakalı olacak? Hepimiz heyecanla beklemedeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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