Rihanna, Fenty Beauty İçin Manitası ASAP ile Kamera Karşısına Geçtiği Kısa Filminin Fragmanını Yayınladı!

Kraliçemiz Rihanna, markası FentyBeauty için çekildiğini düşündüğümüz yeni kısa filminin fragmanını Instagram'da paylaştı. Video, siyah-beyaz ve hareketli film makarası şeklinde dikkat çekiyor ve tam 1950'lerin havasını yansıtıyor. Biricik aşkı ASAP Rocky ile romantik anları da kadraja yansımakla beraber, hepimize maşallah dedirtiyor. Detaylar👇