Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin İç Çamaşırsız Giydiği Akıl Almaz Kıyafetlerden Artık Gına Geldi

Cidden artık bitsin bu çile! Geçtiğimiz gün, Kanye West ve Bianca Censori çifti Milano moda haftası için gittikleri Paris şehrinin sokaklarında dolanırken görüntülendi. Kanye yine siyahlara bürünmüş, bir Black Swan edasıyla süzülürken; Bianca da yine bir kumaş parçasıyla kombinini tamamla(ma)mış, tin tin yürüyordu. Detaylar👇