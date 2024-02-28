Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin İç Çamaşırsız Giydiği Akıl Almaz Kıyafetlerden Artık Gına Geldi
Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin İç Çamaşırsız Giydiği Akıl Almaz Kıyafetlerden Artık Gına Geldi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Cidden artık bitsin bu çile! Geçtiğimiz gün, Kanye West ve Bianca Censori çifti Milano moda haftası için gittikleri Paris şehrinin sokaklarında dolanırken görüntülendi. Kanye yine siyahlara bürünmüş, bir Black Swan edasıyla süzülürken; Bianca da yine bir kumaş parçasıyla kombinini tamamla(ma)mış, tin tin yürüyordu. Detaylar👇
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Kanye West ve Bianca Censori ikilisi her Allah'ın günü gündemde ve artık hiç kimse şaşırmıyor. Bianca, ya giydiği akılalmaz kıyafetler içinde Kanye ile gezerken ya da Kanye'nin çocuklarıyla beraber dışarıda dolanırken görüntüleniyor.
Bianca, Milano moda haftasında kumaş parçası giymişti.
Kanye, onun neredeyse çıplak olduğu fotoğrafı yeni albümü 'Vultures'in kapağına koymuştu.
Birkaç hafta önce, transparan bir yağmurluğun içine hiçbir şey giymeden görüntülenmişti.
İlginçtir ki, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Bianca, Kanye'nin 10 yaşındaki kızı North'u yemeğe götürürken alışılmadık bir şekilde giyinmişti. Söylentilere göre, Kanye'nin eski eşi Kim Kardashian ona Bianca'nın çocuklarının yanında böyle giyinmesine asla izin vermemesi talimatını vermiş.
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North ve Bianca'nın Pazartesi günkü buluşmasından sonra Salı günü, Kanye ve eşi Paris sokaklarında alışveriş yaptılar ve ardından Ferdi isimli restorana şu şekil giriş yaptılar.
Fakat yine ve yeniden Bianca'nın giy(me)diği kıyafet olay oldu.
Kombinini bir adet transparan külotlu çorap, bir adet kürk ve bir çift topuklu ayakkabıyla tamamladı.
Kanye yine klasik siyah renkte ve rahat bir kombin yapmış. Siyah eldiven, deri ceket, siyah eşofman falan zaten Kanye'nin dolabının neredeyse tamamını kaplayan parçalar. Fakat şunu da belirtelim normalde maske falan takardı ama bu sefer tercih etmemiş, şaşırtıcı.
Bianca da bildiğiniz gibi. Artık cidden Kanye'nin onu zorla giydirdiği dedikodulara mı inanacağız, yoksa 'Bianca yeni tarzıyla çok mutlu' mu diyeceğiz kafalar karıştı.
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Şimdi Bianca ablamızın günahını almayalım belki kürkün içine bir sütyen ya da bir gömlek falan giymiştir. Ama yine de belli olmaz.
Yüzünde makyaj var mı yoksa solgun mu: saçı yağlı mı yoksa jöleli mi belli olmayan, bi' tuhaf görünümle Bianca Censori, bugün de bu şekilde karşımızdaydı... Şimdi de biraz yorumlara bakalım.
"Kanye ile takılan bu kadınların sıkıntısı ne?"
"Delilik."
"Kanye ile ilgili her şey, her zaman tuhaf."
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"Muhteşem. Güzel."
"Cidden bu kadına ne oluyor"
"Neden üstünü örtelim"
"Ve bir psikiyatri hastanesine götürülmedi mi?"
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