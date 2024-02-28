Erilliğe Geçiş Yapan Kerimcan Durmaz'ın Radikal Değişikliğine Giydiren Kullanıcıya Piyasaya Giriş 101 Dersi

Son günlerde yaptığı paylaşımlarda paçalarından erillik akan pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Kerimcan Durmaz sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir. Bir kullanıcının 'Türkiye'ye gaylik kavramı' diyerek yaptığı 'piyasa' paylaşımı fenomenin dikkatini çekti. Kerimcan Durmaz'ın yanıtı ayrı bir olay oldu!