Erilliğe Geçiş Yapan Kerimcan Durmaz'ın Radikal Değişikliğine Giydiren Kullanıcıya Piyasaya Giriş 101 Dersi
Erilliğe Geçiş Yapan Kerimcan Durmaz'ın Radikal Değişikliğine Giydiren Kullanıcıya Piyasaya Giriş 101 Dersi
Son günlerde yaptığı paylaşımlarda paçalarından erillik akan pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Kerimcan Durmaz sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir. Bir kullanıcının 'Türkiye'ye gaylik kavramı' diyerek yaptığı 'piyasa' paylaşımı fenomenin dikkatini çekti. Kerimcan Durmaz'ın yanıtı ayrı bir olay oldu!
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Kerimcan Durmaz moda, makyaj, şov, uçuk kaçık sahne performansları, şovlar denildiğinde akıllara gelen yegane isim oldu diyebiliri.
Dansları ve tarzıyla apayrı bir ollaaayyy olan Kerimcan'ı tanımayan da duymayan da kalmadı. Fenomenin sevenleri bilir, kendisi bir süredir ortalıkta yoktu.
YouTube hesabından biricik arkadaşı Samet Liçina'yla birlikte çektiği vloglarla aramıza bir döndü pir döndü kendisi!
Ama nasıl döndü biliyor musunuz? Sanki eski halini bir miktar geride bırakmış gibiydi. Kerimcan'ın bu radikal değişimi de annesini programında ağırladıktan sonra oldu. Evlilik falan konuşuldu.
Eril enerjisiyle herkesi bir hayli gafil avlayan Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paçalardan erillik akan fotoğraflar ve videolar yayınladı.
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Erillik pozlarına gelen yorumlar hoşuna gittiği için böyle davrandığı düşünülen Kerimcan işi epey ciddiye bindirdi.
"Selamünaleyküm" çıkışla da dikkatleri çekti, "iyi geceler öpücüğümü almaya geldim" sözleriyle de ayrı dile düştü.
Son olarak dudak dolgusunu eritmek için randevu aldığını cümle aleme duyuran popüler fenomen bu sefer de kendisine yorum yapan bir sosyal medya kullancısına verdiği yanıtla olay oldu.
Kullanıcı "Türkiye'ye gaylik kavramını getirip çoluğu çocuğu özendirerek gay olmalarına sebep olduktan sonra piyasadan çekilişine bakın çok komik" yazdı.
Kerimcan'ın Twitter (X) hesabı üzerinden verdiği "Piyasadan çekiliş? 😅 abla sen olayı çok yanlış anlamışsın" yanıtı da epey konuşuldu.
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