Kerimcan Durmaz, Tespihli Eril Enerjisiyle İlgili Dedikodulara Sonunda Açıklık Getirdi
Kerimcan Durmaz, Tespihli Eril Enerjisiyle İlgili Dedikodulara Sonunda Açıklık Getirdi
Kaynak: https://www.instagram.com/kerimcandur...
Eril kimliğiyle gündem olan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda yaptığı hamlelerle gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi. Sakal bıraktıktan sonra iyice kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, sonunda eril enerjisiyle ilgili konuya açıklık getirdi. Bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şov dünyasının en iddialı ve başarılı isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ı tanımayanımız yok.
Durmaz, şarkılarının ve konserlerinin yanında YouTube kanalı için çektiği videolarla da gündem oluyor.
Son zamanlarda büründüğü eril tavırlar da hepimize 'N'oluyo ya?' dedirtti.
Durmaz'ın önce tavırları değişti sonra da tespih ve sakal güncellemeleri geldi.
Hep birlikte 'Kocan olaaay' derken 'Erilcan olaaay' demeye başladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta geçtiğimiz gün kendisi iyi geceler öpücüğüyle de kafaları karıştırdı.
Yaşananların ardından Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren Durmaz, olaylara açıklık getirdi.
'E yani her şey roldü' diyebiliriz gibi siz ne diyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda