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Kerimcan Durmaz, Tespihli Eril Enerjisiyle İlgili Dedikodulara Sonunda Açıklık Getirdi

Kerimcan Durmaz, Tespihli Eril Enerjisiyle İlgili Dedikodulara Sonunda Açıklık Getirdi

Kerimcan Durmaz
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.02.2024 - 20:12

Eril kimliğiyle gündem olan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda yaptığı hamlelerle gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi. Sakal bıraktıktan sonra iyice kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, sonunda eril enerjisiyle ilgili konuya açıklık getirdi. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/kerimcandur...
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Şov dünyasının en iddialı ve başarılı isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ı tanımayanımız yok.

Şov dünyasının en iddialı ve başarılı isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ı tanımayanımız yok.

Durmaz, şarkılarının ve konserlerinin yanında YouTube kanalı için çektiği videolarla da gündem oluyor.

Durmaz, şarkılarının ve konserlerinin yanında YouTube kanalı için çektiği videolarla da gündem oluyor.

Son zamanlarda büründüğü eril tavırlar da hepimize 'N'oluyo ya?' dedirtti.

Son zamanlarda büründüğü eril tavırlar da hepimize 'N'oluyo ya?' dedirtti.

Durmaz'ın önce tavırları değişti sonra da tespih ve sakal güncellemeleri geldi.

Durmaz'ın önce tavırları değişti sonra da tespih ve sakal güncellemeleri geldi.

Hep birlikte 'Kocan olaaay' derken 'Erilcan olaaay' demeye başladık.

Hep birlikte 'Kocan olaaay' derken 'Erilcan olaaay' demeye başladık.
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Hatta geçtiğimiz gün kendisi iyi geceler öpücüğüyle de kafaları karıştırdı.

Hatta geçtiğimiz gün kendisi iyi geceler öpücüğüyle de kafaları karıştırdı.

Yaşananların ardından Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren Durmaz, olaylara açıklık getirdi.

Yaşananların ardından Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren Durmaz, olaylara açıklık getirdi.

'E yani her şey roldü' diyebiliriz gibi siz ne diyorsunuz?

'E yani her şey roldü' diyebiliriz gibi siz ne diyorsunuz?

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