Kerimcan Durmaz, Tespihli Eril Enerjisiyle İlgili Dedikodulara Sonunda Açıklık Getirdi

Eril kimliğiyle gündem olan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda yaptığı hamlelerle gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi. Sakal bıraktıktan sonra iyice kafaları karıştıran Kerimcan Durmaz, sonunda eril enerjisiyle ilgili konuya açıklık getirdi. Bizler de sizin için derledik.👇