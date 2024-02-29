Az Kalsın Son Şakası Olacaktı: Gösteride Sahneden Düşen Özgür Turhan Yattığı Yerden Şaka Yapmaya Devam Etti

Başarılı komedyen Özgür Turhan, geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden yere düştü. Herkesi korkutan Özgür Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şaka yapmaya devam etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyayla içli dışlı olup Özgür Turhan'ı tanımayan yoktur.
Sosyal medyada sık sık rastladığımız başarılı komedyen yaptığı stand-up gösterileriyle de büyük bir kitleye hitap ediyor.
Geçtiğimiz gün İzmir'de gösteriye çıkan Özgür Turhan, kısa bir süre sonra sahneden düşerek kendisini izlemeye gelenleri korkuttu.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada şaka yapmaya devam eden Özgür Turhan yattığı yerden izleyiciyi güldürmeyi başardı.
O anlar için 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş, yürekleri ağızlara getiren bu kaza hakkında açıklamada bulundu. Şekeri düştüğü için kendinden geçen Özgür Turhan, düştüğü yükseklik sebebiyle kaburgalarını kırmış.
Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, umarız bir an evvel sağlığına kavuşur!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda