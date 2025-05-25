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25 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş Depreminde 18 Kişiyi Hayatta Tutmuştu: Killian Hayatını Kaybetti

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem nedeniyle dünyanın birçok bölgesinden arama kurtarma ekipleri de bölgeye gelmişti. 

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan ve deprem bölgesinde 18 kişinin hayatını kurtaran Killian isimli arama kurtma köpeğinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddialar Trabzonlulara Soruldu: "Kendim Yolsuzluk Yaparım Onun Yapacağına İnanmam"

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki İddialar Trabzonlulara Soruldu: "Kendim Yolsuzluk Yaparım Onun Yapacağına İnanmam"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış, ardından kendisi için sular durulmak bilmemişti. İlk önce diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından 19 Mart günü gözaltına alınmış, gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kendisi 23 Mart'tan bu yana tutuklu yargılanıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar kendi hemşehrilerine soruldu. İmamoğlu'nu çocukluğundan beri tanıyan vatandaşlar, süreç hakkındaki yorumlarını paylaştı.

Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet

Resmen Açıklandı: Real Madrid Xabi Alonso'ya Emanet

Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma kararı alan Real Madrid, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Xabi Alonso'yu getirdiği resmen duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüp, Bayer Leverkusen'e Bundesliga'da şampiyonluk yaşatan genç çalıştırıcıyla üç yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı

150 Milyardan Fazla Sigara: Türkiye’de Geçtiğimiz Yıl Sigara İçme Rekoru Kırıldı

Türkiye’de 2024 yılında toplam 150 milyar 400 milyon tane sigara içildiği ortaya çıktı. Bu rakam, Türkiye’de 1 yılda içilen en fazla sigara olarak kayıtlara geçti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yayınladığı bilgi notunda,, Türkiye’de 15 yaşından büyük her 3 kişiden birinin sigara bağımlısı olduğu da yer aldı.

Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal İddialar!

Schengen Vizesi Karaborsaya Düştü: Vize Şirketi iData Hakkında Skandal İddialar!

Türk vatandaşlarının İtalya ve Almanya vizesi alabilmesi için iData şirketi tek yetkili konumunda. Geçtiğimiz yıl tamamı Hindistan merkezli BLS International tarafından satın alınan iData’nın vize işlemleri için skandal iddialar ortaya atıldı.

Zam Haber’in paylaşımına göre, tur şirketleri iData ile anlaşarak tüm vize randevularını alıyor. Zar zor randevu bulan bireysel vatandaşların işlemleri ise uzun süre gerçekleştirilmiyor. Ayrıca iData geri ödemesi gereken bazı ücretleri de ödemiyor.

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Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı ile yürekleri ağızlara getiren Nazan Öncel sahnelere geri döndü. Pop müziğin mihenk taşlarından olan Nazan Öncel, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konserinde hem seslendirdiği şarkılarla hem de verdiği mesajlarla büyük beğeni topladı. Öncel, konserinde öldürülen çocuklar Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı anarken, aynı zamanda Sırrı Süreyya Önder'e de atıfta bulundu. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere de dikkat çeken Öncel, uzun süre ayakta alkışlandı.

Sahnede "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atmışlar: Şarkıcı Cem Akarsu ve Gitarist Kaan Kaplan Gözaltına Alındı

Sahnede "Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı Atmışlar: Şarkıcı Cem Akarsu ve Gitarist Kaan Kaplan Gözaltına Alındı

Maçka Parkı’nda “Özgür Üniversite Hareketi” tarafından düzenlenen bahar şenliği organizasyonunda sahneye çıkan ve “Zıplamayan Tayyipçi” diye slogan atan şarkıcı Cem Akarsu ile gitarist Kaan Kaplan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

"Fazla Çevremiz Yok" Demişti: Ali Asaf'la Balon Uçurmak İçin Toplanan Onlarca Kişi İçimizi Isıttı

"Fazla Çevremiz Yok" Demişti: Ali Asaf'la Balon Uçurmak İçin Toplanan Onlarca Kişi İçimizi Isıttı

Ali Asaf bebeğin kanseri yendiğini duyuran babasının, “Bizim fazla çevremiz yok” diyerek yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balon uçurma çağrısına yüzlerce kişi destek verirken, Sancaktepe Belediyesi de etkinlik için harekete geçti. Toplanan onlarca kişi adeta içimizi ısıttı. Sosyal medya kullanıcıları mutluluklarını gizleyemediler.

Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için tutuksuz yargılanma çağrısıyla başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bugünkü durağı Bursa oldu. Kent meydanında toplanan on binlerce vatandaş, İmamoğlu’na destek vererek özgürlük talebini tekrarladı. 

Özgür Özel, meydanlardan asgari ücrete ara zam talebinde bulundu ve 'Metal Fırtına' göndermesi yaptı.

Galatasaray'ın Yenikapı'daki Kutlamalarına Fenerbahçeli Bir Baba da Katıldı

Galatasaray'ın Yenikapı'daki Kutlamalarına Fenerbahçeli Bir Baba da Katıldı

Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5.yıldızını Yenikapı Meydanı'nda kutluyor. Galatasaraylı futbolcuların geleceği ve kupanın kaldırılcağı meydanı Galatasaraylılar saatler önce doldurdu. 

İlginç görüntülerin geldiği meydanda Fenerbahçeli bir baba dikkat çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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