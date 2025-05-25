Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Özgür Özel daha önce dile getirdiği ara zam talebini bir kez daha Bursa Mitingi'nde dile getirdi. Özel 'Asgari ücrete zam yapılmazsa metal fırtınadan büyüğü geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız.' açıklaması yaptı.