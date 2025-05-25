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Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 19:01

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için tutuksuz yargılanma çağrısıyla başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bugünkü durağı Bursa oldu. Kent meydanında toplanan on binlerce vatandaş, İmamoğlu’na destek vererek özgürlük talebini tekrarladı. 

Özgür Özel, meydanlardan asgari ücrete ara zam talebinde bulundu ve 'Metal Fırtına' göndermesi yaptı.

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Özgür Özel, Bursa Mitingi'nde konuştu.

Özgür Özel, Bursa Mitingi'nde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen mitinglerin bugünkü durağı Bursa oldu. Özel, Bursa'da da hem İmamoğlu'na özgürlük talebini yineledi hem de gündeme dair erken seçim talebini dile getirdi.

"Sendikalaşma çağrısı başlattık"

"Sendikalaşma çağrısı başlattık"

Özgür Özel, “Buradan bir sendikalaşma kampanyasını başlattığımızı da duyurmak isteriz. İşçileri mutlaka örgütlenmeye davet ediyorum. Bursalılar metal fırtınayı iyi bilirler.' dedi. 

Özel, 2015 yılında yapılan metal sektöründe yaşanan grevlere atıf yaptı.. Metal işçilerinin Renault ve Tofaş’ta başlayan toplu eylemi giderek yayılmış ve uzun soluklu grev işçiler lehine kazanımlarla sonuçlanmıştı.

Asgari ücrete ara zam talebini yineledi.

Asgari ücrete ara zam talebini yineledi.

Özgür Özel daha önce dile getirdiği ara zam talebini bir kez daha Bursa Mitingi'nde dile getirdi. Özel 'Asgari ücrete zam yapılmazsa metal fırtınadan büyüğü geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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