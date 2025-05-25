Özgür Özel, Bursa Mitinginde Asgari Ücrete Ara Zam Talebini Yineledi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için tutuksuz yargılanma çağrısıyla başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bugünkü durağı Bursa oldu. Kent meydanında toplanan on binlerce vatandaş, İmamoğlu’na destek vererek özgürlük talebini tekrarladı.
Özgür Özel, meydanlardan asgari ücrete ara zam talebinde bulundu ve 'Metal Fırtına' göndermesi yaptı.
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Özgür Özel, Bursa Mitingi'nde konuştu.
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"Sendikalaşma çağrısı başlattık"
Asgari ücrete ara zam talebini yineledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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