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Aselsan ve Roketsan'a İş Yapan Kablo Firması Konkardato İlan Etti

Aselsan ve Roketsan'a İş Yapan Kablo Firması Konkardato İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 18:44

Sakarya'da 29 yıldır savunma sanayiine yönelik kablo üretimi yapan TEM Kablo, sektörde önemli bir yere sahipti. Aselsan, Roketsan ve Otokar gibi dev firmalara ürün tedarik eden şirket, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan mali sorunların ardından TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu.

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Dev projelere üretim sağlıyordu.

Dev projelere üretim sağlıyordu.

Emekli ordu donatım subayı Haluk Karakurt’un kurduğu TEM Kablo, savunma sanayisine yönelik zırhlı araç ve silah sistemleri için kablo donanımı üretiyor. Arifiye’de 10 bin metrekarelik tesiste 250 kişiyle faaliyet gösteren şirket, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, Ejder, Yalçın, PARS, KOBRA ve ARMA gibi kritik projelere üretim sağlıyor. Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Nisan’da firmaya 3 ay geçici mühlet tanıdı.

Konkordato talepleri artıyor.

Konkordato talepleri artıyor.

Son olarak Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel, önemli bir küçülmeye gitti. Şirket, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. 

Şimdi de savunma sanayii gibi bir alanda faaliyet gösteren bir firmanın konkordato sürecine girmesi ekonomik göstergelere dair tedirginlik yarattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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