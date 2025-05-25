Aselsan ve Roketsan'a İş Yapan Kablo Firması Konkardato İlan Etti
Sakarya'da 29 yıldır savunma sanayiine yönelik kablo üretimi yapan TEM Kablo, sektörde önemli bir yere sahipti. Aselsan, Roketsan ve Otokar gibi dev firmalara ürün tedarik eden şirket, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan mali sorunların ardından TEM Kablo, konkordato başvurusunda bulundu.
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Dev projelere üretim sağlıyordu.
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Konkordato talepleri artıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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