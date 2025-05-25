Aselsan ve Roketsan'a İş Yapan Kablo Firması Konkardato İlan Etti

Son olarak Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarından Vestel, önemli bir küçülmeye gitti. Şirket, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Şimdi de savunma sanayii gibi bir alanda faaliyet gösteren bir firmanın konkordato sürecine girmesi ekonomik göstergelere dair tedirginlik yarattı.