Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

'Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim' notuyla rahatsızlığını duyuran Öncel, sahnede de bu duruma değindi. Yaşanan kayıpların ardından çok üzüldüğünü dile getiren Öncel, 'Ağır geldi, kaldıramadım' dedi.