Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı ile yürekleri ağızlara getiren Nazan Öncel sahnelere geri döndü. Pop müziğin mihenk taşlarından olan Nazan Öncel, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konserinde hem seslendirdiği şarkılarla hem de verdiği mesajlarla büyük beğeni topladı. Öncel, konserinde öldürülen çocuklar Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı anarken, aynı zamanda Sırrı Süreyya Önder'e de atıfta bulundu. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere de dikkat çeken Öncel, uzun süre ayakta alkışlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
69 yaşındaki Nazan Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıklamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın