onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

Sırrı Süreyya, Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı Andı: Diyarbakır’da Konser Veren Nazan Öncel Ayakta Alkışlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 12:19 Son Güncelleme: 25.05.2025 - 12:25

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı ile yürekleri ağızlara getiren Nazan Öncel sahnelere geri döndü. Pop müziğin mihenk taşlarından olan Nazan Öncel, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konserinde hem seslendirdiği şarkılarla hem de verdiği mesajlarla büyük beğeni topladı. Öncel, konserinde öldürülen çocuklar Ceylan Önkol ve Narin Güran'ı anarken, aynı zamanda Sırrı Süreyya Önder'e de atıfta bulundu. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere de dikkat çeken Öncel, uzun süre ayakta alkışlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

69 yaşındaki Nazan Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıklamıştı.

69 yaşındaki Nazan Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıklamıştı.

'Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim' notuyla rahatsızlığını duyuran Öncel, sahnede de bu duruma değindi. Yaşanan kayıpların ardından çok üzüldüğünü dile getiren Öncel, 'Ağır geldi, kaldıramadım' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın