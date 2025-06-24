24 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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176 şüpheliye İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde eş zamanlı operasyon!
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Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınma, tutuklanma ve Silivri Cezaevi’ndeki ilk gecesini yazdığı bir mektupla anlattı.
CHP’nin Kurultay davasına sayılı günler kaldı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye şu an ön elemelerle devam ediyor.
Altın saçmayı ve takmayı pek seven sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Nihal Candan'ın vefatından hemen sonra Bahar Candan'la evinde helva kavuran ve etkileşim kasan Dilan Polat'a tepki gösterdi.
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Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.
Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, Hakan Gence'nin programına konuk oldu
Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir’in Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'ya yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.
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Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen Emre Güral, futbolculuk kariyerine nokta koydu
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Nihal Candan'ın vefatına sert tepki göstermiş, "Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı" açıklamasında bulunmuştu.
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi
Türk televizyonlarına damga vuran ikonik dizi Aşk-ı Memnu, tam 15 yıl önce bugün final yaptı
Geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram hakkında Serpil Alkan'dan büyük bir iddia geldi.
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Gaziantep’te 350 bin TL’ye satılan 1+0 daire sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.
Uzun yıllar CHP'de görev yapan hatta 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce, Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu.
İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto varlıklarla aklanmasını önlemek için yeni bir düzenlemeye gidiyor
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını yineledi.
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Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi.
Herkesin sevdiği bir yemek mutlaka vardır.
15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin önemli 3 ismi ile yaptığı görüşmede, mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararına uyacağını söylemesi gündem olmuştu.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sezon finalinde uçak düşmüştü.
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Galatasaray kariyerine noktaya koyan Fernando Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin feshedildiğini açıklayarak eski partisi CHP’ye yeniden katılmıştı.
Hazırlık maçları genellikle gözlerden uzak yapılır her zaman da ekranlara gelmez.
Türkiye’nin ilk resmi LGBTİ+ derneği olan KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) hesabı mahkeme kararı ile erişime engellendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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