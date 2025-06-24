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24 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

24 Haziran Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2025 - 20:36

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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176 şüpheliye İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde eş zamanlı operasyon!

176 şüpheliye İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde eş zamanlı operasyon!

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde yer alan 176 şüpheli tespit edildi. İstanbul ve İzmir ile 41 farklı ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 158 şüpheli yakalandı.

Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınma, tutuklanma ve Silivri Cezaevi’ndeki ilk gecesini yazdığı bir mektupla anlattı.

Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, gözaltına alınma, tutuklanma ve Silivri Cezaevi’ndeki ilk gecesini yazdığı bir mektupla anlattı.

YouTube programında ekip arkadaşı Emre tarafından 10 dakikada okunan mektuptan sonra program 10 dakika da sessiz bir şekilde devam etti.

CHP’nin Kurultay davasına sayılı günler kaldı.

CHP’nin Kurultay davasına sayılı günler kaldı.

30 Haziran’da yapılacak duruşma öncesinde CHP’li isimler Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’ndan butlan ve kayyuma karşı partiye destek açıklaması yapması istendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu teklife, 'Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz' cevabını verdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye şu an ön elemelerle devam ediyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye şu an ön elemelerle devam ediyor.

Ana kadronun kurulması için haftalarca sürecek ön elemede şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmacı adayının yemeğinden çıkan ip sonrası jüri büyük tepki gösterdi. Yarışmacı, ipi bilinçli bıraktığını belirtse de jüri üyeleri yemeğin tadına bakmadı.

Altın saçmayı ve takmayı pek seven sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Nihal Candan'ın vefatından hemen sonra Bahar Candan'la evinde helva kavuran ve etkileşim kasan Dilan Polat'a tepki gösterdi.

Altın saçmayı ve takmayı pek seven sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Nihal Candan'ın vefatından hemen sonra Bahar Candan'la evinde helva kavuran ve etkileşim kasan Dilan Polat'a tepki gösterdi.

'Vicdansızlar' çıkışında bulunan Murat Övüç, Cemile ablasına da kızdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının tespit edildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra, İran’ın İsrail’e füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, Hakan Gence'nin programına konuk oldu

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, Hakan Gence'nin programına konuk oldu

Kılıççı, burada rakibi Batuhan Karacakaya'nın seyirciyle fazla haşır neşir olduğu hareketleri hakkında yorum yaptı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'la eşleşen Shakhtar'daki günlerine değinen Arda Turan'ın açıklamalarında Galatasaray'da istenmediğini söylediği bölümlerse dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir’in Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'ya yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir’in Yeni Şafak'tan Mehmet Ali Parto'ya yaptığı açıklamalar tartışma yarattı.

Burhan Özdemir, “12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama” diyerek çocukların ‘piyasaya’ erken girmesi gerektiğini söyledi.

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Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen Emre Güral, futbolculuk kariyerine nokta koydu

Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen Emre Güral, futbolculuk kariyerine nokta koydu

Sahalardan uzaklaşan tecrübeli isim, kendine bambaşka bir rota çizmeye karar verdi. Emre Güral’ın futbol sonrası tercih ettiği yeni yolda ise 'kendini bulduğunu' iddia etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Nihal Candan'ın vefatına sert tepki göstermiş, "Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı" açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Nihal Candan'ın vefatına sert tepki göstermiş, "Gencecik bir kadın keşke kimseye ders olmasaydı" açıklamasında bulunmuştu.

Köseoğlu, yıllardır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı, samimi bir yardım eli uzattı.

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi

AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı geldi

Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağı açıklandı. Nefes kesen sıcaklıkların, İstanbul'da 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Türk televizyonlarına damga vuran ikonik dizi Aşk-ı Memnu, tam 15 yıl önce bugün final yaptı

Türk televizyonlarına damga vuran ikonik dizi Aşk-ı Memnu, tam 15 yıl önce bugün final yaptı

Aşk-ı Memnu, hala etkisinden çıkamadığımız bir başyapıt olmaya devam ediyor. Tabii bundaki en büyük etken Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri! Saat'in canlandırdığı Bihter, 15 yıl önce bugün, dizinin final bölümünde kalbine sıkarak yaşamına son verdi. Sosyal medyanın hayatımızda aktif olmasının ardından Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümleri her yıl gündem olmaya başladı. Dizinin seyircisi, Bihter'in ölümünün 15. yılını da es geçmedi.

Geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram hakkında Serpil Alkan'dan büyük bir iddia geldi.

Geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitiren Edip Akbayram hakkında Serpil Alkan'dan büyük bir iddia geldi.

Serpil Alkan, Edip Akbayram ile kuzen olduğunu ve Akbayram’ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

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Gaziantep’te 350 bin TL’ye satılan 1+0 daire sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Gaziantep’te 350 bin TL’ye satılan 1+0 daire sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan hatta 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce, Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu.

Uzun yıllar CHP'de görev yapan hatta 2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da olan Muharrem İnce, Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuştu.

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'ye rozet takmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı' dedi.

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Setten gelen pozlarla öne çıkan romantik komedi türündeki film geçtiğimiz gün bir kavga iddiası haberiyle gündeme damgasını vurmuştu. Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında 'Burak Deniz' kavgası çıktığı öne sürülmüş, çıkan arbede de Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü söylenmişti. 

TikTok hesabından Gelin Takımı 2 filminin çekimlerine dair takipçilerine bilgilendirme yapan Şebnem Bozoklu, bir kullanıcının sorduğu düşme iddiasına da açıklık getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto varlıklarla aklanmasını önlemek için yeni bir düzenlemeye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kripto varlıklarla aklanmasını önlemek için yeni bir düzenlemeye gidiyor

Kripto para yatırımlarında yeni zorunluluklar yakın zamanda hayata geçecek. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını yineledi.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam çağrısını yineledi.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirten Özgür Özel “Bugün 22.000 lira olan asgari ücreti 30.205 liraya çıkarırsak öyle asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır.” dedi.

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Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi.

Herkesin sevdiği bir yemek mutlaka vardır.

Herkesin sevdiği bir yemek mutlaka vardır.

Şöyle olsa da bir yesek dediğiniz o yemek eminiz ki hemen aklınıza gelmiştir. Peki hiç diğer insanların neleri sevdiğini merak ettiniz mi? Mesela ünlü isimler, siyasiler, futbolcular, şarkıcılar hangi yemekleri seviyordur? Acaba kuru fasulye pilav seven bir ünlü var mıdır?

Bir X kullanıcısı, Türk aydınlarının sevdiği yemekleri paylaştı.

15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi.

15 Haziran’da yapılan LGS sınavında, bazı WhatsApp gruplarında sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddia edildi.

Bu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sınav güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin önemli 3 ismi ile yaptığı görüşmede, mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararına uyacağını söylemesi gündem olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin önemli 3 ismi ile yaptığı görüşmede, mahkemeden çıkacak mutlak butlan kararına uyacağını söylemesi gündem olmuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü de YouTube üzerinden yaptığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu için, “Kemal Bey herkesi aptal, bir tek kendisini akıllı sanıyor” ifadelerini kullandı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sezon finalinde uçak düşmüştü.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sezon finalinde uçak düşmüştü.

Timur ve Tolga'nın da bulunduğu uçağın düşmesinin ardından pek çok iddia ortaya atılmıştı. 3. sezonunda bazı oyuncuların veda edeceği doğrulanan dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılacak isimler belli oldu.

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Galatasaray kariyerine noktaya koyan Fernando Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu.

Galatasaray kariyerine noktaya koyan Fernando Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu.

Uruguaylı file bekçisinin, kırmızı-beyazlı kulübün formasıyla poz vermesi sosyal medyada Galatasaray taraftarın ana gündemlerinden biri haline geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin feshedildiğini açıklayarak eski partisi CHP’ye yeniden katılmıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün partisinin feshedildiğini açıklayarak eski partisi CHP’ye yeniden katılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, daha önce “Muharrem İnce Saray’ın adamı” diyen CHP’lileri hatırlatarak, “Muhalifler, siz malsınız mal!” dedi.

Hazırlık maçları genellikle gözlerden uzak yapılır her zaman da ekranlara gelmez.

Hazırlık maçları genellikle gözlerden uzak yapılır her zaman da ekranlara gelmez.

Ama sahadaki her şeyin dijitalden geçtiği şu dönemde işler ne yazık ki düşünüldüğü gibi ilerlemiyor. İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın perde arkasında kalması planlanan bir karşılaşması, beklenmedik bir paylaşım yüzünden futbol dünyasında büyük ses getirdi.

Türkiye’nin ilk resmi LGBTİ+ derneği olan KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) hesabı mahkeme kararı ile erişime engellendi.

Türkiye’nin ilk resmi LGBTİ+ derneği olan KAOS GL Derneği’nin X (Twitter) hesabı mahkeme kararı ile erişime engellendi.

Mahkeme kararı, “milli güvenlik ve kamu düzenin korunması” gerekçesiyle aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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