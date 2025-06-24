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Arda Turan'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz İtirafı Geldi: "İstemediler"

Arda Turan'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz İtirafı Geldi: "İstemediler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 11:50

Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la eşleşen Shakhtar'daki günlerine değinen Arda Turan'ın açıklamalarında Galatasaray'da istenmediğini söylediği bölümlerse dikkat çekti.

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Arda Turan kariyerinde önemli bir dönemece girdi.

Arda Turan kariyerinde önemli bir dönemece girdi.

Eyüpspor'la geçirdiği kısa dönemde teknik direktörlüğü ile dikkat çeken Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile anlaştı. Genç teknik direktör, Hürriyet'e verdiği özel röportajda Galatasaray dönüş sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"Kimsenin benim kadar istenmemişliği olmamıştır"

"Kimsenin benim kadar istenmemişliği olmamıştır"

Arda Turan, 'istenmeyen adam' olduğunu söylediği röportajda 'Kimsenin benim kadar istenmemişliği olmamıştır' dedi. Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ın o dönemli tavrını da dile getiren Arda Turan o günlere geri döndü.

"Kapıdan girmemi istemedi"

"Kapıdan girmemi istemedi"

Arda Turan, 'Barcelona ve Atletico Madrid’de oynamış biri olarak, Mustafa Cengiz benim Galatasaray’dan içeri girmemi istemiyordu. İstenilmemeyi de iyi bilirim. Onları en iyi ben bilirim.' açıklamasında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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