Arda Turan'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz İtirafı Geldi: "İstemediler"
Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la eşleşen Shakhtar'daki günlerine değinen Arda Turan'ın açıklamalarında Galatasaray'da istenmediğini söylediği bölümlerse dikkat çekti.
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Arda Turan kariyerinde önemli bir dönemece girdi.
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"Kimsenin benim kadar istenmemişliği olmamıştır"
"Kapıdan girmemi istemedi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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