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Fenerbahçe'nin Yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan Talipler Var

Fenerbahçe'nin Yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan Talipler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 10:21

Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, yeni sezonda da sarı-lacivertlilerin en kritik isimlerinden biri olarak görülüyor. Ancak Talisca'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yönetim, oyuncunun durumunu netleştirmek için harekete geçti.

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Sürpriz ayrılık yaşanabilir.

Sürpriz ayrılık yaşanabilir.

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin uzağında tamamlayan ve yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ocak ayında uzun süren temasların ardından kadroya dahil edilen Anderson Talisca için Brezilya’dan iki ciddi teklif geldi.

İki kulüp belli oldu.

İki kulüp belli oldu.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca için Brezilya’dan iki talip çıktı. Flamengo ve Corinthians’ın yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Her iki kulübün de kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise gelen tekliflerin boyutuna göre değerlendirmeye hazırlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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