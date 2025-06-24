Fenerbahçe'nin Yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan Talipler Var
Geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, kısa sürede takıma önemli katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, yeni sezonda da sarı-lacivertlilerin en kritik isimlerinden biri olarak görülüyor. Ancak Talisca'nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yönetim, oyuncunun durumunu netleştirmek için harekete geçti.
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Sürpriz ayrılık yaşanabilir.
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İki kulüp belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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