Fenerbahçe'nin Yıldızı Anderson Talisca'ya Brezilya'dan Talipler Var

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca için Brezilya’dan iki talip çıktı. Flamengo ve Corinthians’ın yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Her iki kulübün de kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise gelen tekliflerin boyutuna göre değerlendirmeye hazırlanıyor.