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Derbide Kavga Çıktı: Beşiktaş ve Fenerbahçeli Yöneticiler Arasında Tansiyon Yükseldi

Derbide Kavga Çıktı: Beşiktaş ve Fenerbahçeli Yöneticiler Arasında Tansiyon Yükseldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 23:03

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında gerilim tavan yaptı. Mücadelenin son saniyelerinde tansiyon yükseldi. Loca bölümünde yöneticiler arasında kavga çıktı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç yaşananlara müdahale etmeye gitti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri arasında kavga çıktı. Ali Koç, koşarak locaya gitti.

Koç ve Sertaç Komsuoğlu'nun tribüne çıktığı anlar.

Fenerbahçe şampiyonluğa bir maç uzaklıkta

Fenerbahçe şampiyonluğa bir maç uzaklıkta

Sarı-lacivertliler, parkeden 87-91'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 3-1 yaptı. Saras ve öğrencileri, 25 Haziran'da Ülker Sports Arena'da oynanacak maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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