Derbide Kavga Çıktı: Beşiktaş ve Fenerbahçeli Yöneticiler Arasında Tansiyon Yükseldi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında gerilim tavan yaptı. Mücadelenin son saniyelerinde tansiyon yükseldi. Loca bölümünde yöneticiler arasında kavga çıktı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç yaşananlara müdahale etmeye gitti.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri arasında kavga çıktı. Ali Koç, koşarak locaya gitti.
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Koç ve Sertaç Komsuoğlu'nun tribüne çıktığı anlar.
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