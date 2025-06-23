Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasında öne çıkan gündem Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki muhteşem performansıydı. Ay-yıldızlı ekibimiz yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Sosyal medyada milli heyecanın yanı sıra transfer gündemi ve ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası da çok konuşuldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış.