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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 16:42

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasında öne çıkan gündem Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki muhteşem performansıydı. Ay-yıldızlı ekibimiz yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Sosyal medyada milli heyecanın yanı sıra transfer gündemi ve ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası da çok konuşuldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış.

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1. Genel bir sessizlik hakim 😁

1. Genel bir sessizlik hakim 😁
twitter.com

2. Bu dönemde bir transferin duyulmaması çok zor, gerçek bir başarı olur 😬

2. Bu dönemde bir transferin duyulmaması çok zor, gerçek bir başarı olur 😬
twitter.com

3. Santarelli'nin tercihi ne diyelim

3. Santarelli'nin tercihi ne diyelim
twitter.com

4. Pek beğenilmedi sizce nasıl? 😂

4. Pek beğenilmedi sizce nasıl? 😂
twitter.com

5. 😂😂 Bilal Ceylan... 2021 yazında gelmişti

5. 😂😂 Bilal Ceylan... 2021 yazında gelmişti
twitter.com
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6. Süper tespit 😂

6. Süper tespit 😂
twitter.com

7. Herkeste eşleşti artık

7. Herkeste eşleşti artık
twitter.com

8. Unutulmaz 👌

8. Unutulmaz 👌
twitter.com

9. 😂😂😂

10. Haftanın en iyi paylaşımı olabilir 😂

10. Haftanın en iyi paylaşımı olabilir 😂
twitter.com
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11. İşler değişti

11. İşler değişti
twitter.com

12. Geçmiş olsun 😂

12. Geçmiş olsun 😂
twitter.com

13. Antrenman maçı gibiydi 😂

13. Antrenman maçı gibiydi 😂
twitter.com

14. 😂😂

15. Tabii yapay zeka 😎

15. Tabii yapay zeka 😎
twitter.com
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16. Jesus dönemi de buna benzerdi 😁

17. Çok iyi tiye almışlar 🚀

17. Çok iyi tiye almışlar 🚀
twitter.com

18. 😂😂😂

19. Müjde: 26 yıl sonunda çıkıyor

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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