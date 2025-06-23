Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasında öne çıkan gündem Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki muhteşem performansıydı. Ay-yıldızlı ekibimiz yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Sosyal medyada milli heyecanın yanı sıra transfer gündemi ve ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası da çok konuşuldu. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış.
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1. Genel bir sessizlik hakim 😁
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2. Bu dönemde bir transferin duyulmaması çok zor, gerçek bir başarı olur 😬
3. Santarelli'nin tercihi ne diyelim
4. Pek beğenilmedi sizce nasıl? 😂
5. 😂😂 Bilal Ceylan... 2021 yazında gelmişti
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6. Süper tespit 😂
7. Herkeste eşleşti artık
8. Unutulmaz 👌
10. Haftanın en iyi paylaşımı olabilir 😂
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11. İşler değişti
12. Geçmiş olsun 😂
13. Antrenman maçı gibiydi 😂
15. Tabii yapay zeka 😎
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17. Çok iyi tiye almışlar 🚀
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