Suudi Arabistan Ligi'nin Savurganlığı Süper Lig'i Vurdu

Türkiye'de 'transfer' denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe taraftarının isyanına verdiği yanıtta Süper Lig'in artık eskisi kadar ilgi çekmediğini ifade ediyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin ekonomik açıdan güçlü olması futbolcu menajerlerine 'para istesek Arabistan'a gideriz' dedirtmeye başlamış:

'Gidilen yıldızların birçoğu '23 Haziran daha çok erken, Avrupa'dan teklifleri duyalım, Oralardan isteğimizi alamazsak, Suudi'ye bakarız, o da olmazsa en son Türkiye kafasındalar. Mesela teklifi reddeden isimlerden birisinin temsilcisi, 'Derdimiz para olsa neden Türkiye'ye gelelim, Suudi'ye gideriz' dedi. Marka değeri çok iyi yerlerde..'

Yurt dışı basınında çıkan haberlere baktığımızda da aslında bu konuya değiniliyor. Birçok oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemediği öne sürülüyor. Sizce takımlarımız ve ligimiz için çıkış yolu nedir?