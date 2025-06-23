Suudi Arabistan Ligi'nin Savurganlığı Süper Lig'i Vurdu
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a gidişiyle başlayan futboldaki değişim, Avrupa kulüplerinin tüm transfer planlarını suya düşürmüş durumda. Suudi Arabistan Ligi'nin genç, yaşlı, tecrübeli, tecrübesiz demeden marka değerini yükseltmek için harekete geçmesi Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor ancak bu tablo bizim açımızdan yani Süper Lig için bir alarm gibi gözüküyor.
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Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'nin henüz bir isme imza attıramaması taraftarının canını sıktı
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