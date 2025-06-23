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Suudi Arabistan Ligi'nin Savurganlığı Süper Lig'i Vurdu

Suudi Arabistan Ligi'nin Savurganlığı Süper Lig'i Vurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 20:57

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a gidişiyle başlayan futboldaki değişim, Avrupa kulüplerinin tüm transfer planlarını suya düşürmüş durumda. Suudi Arabistan Ligi'nin genç, yaşlı, tecrübeli, tecrübesiz demeden marka değerini yükseltmek için harekete geçmesi Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor ancak bu tablo bizim açımızdan yani Süper Lig için bir alarm gibi gözüküyor.

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Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'nin henüz bir isme imza attıramaması taraftarının canını sıktı

Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'nin henüz bir isme imza attıramaması taraftarının canını sıktı
twitter.com

Ali Koç liderliğindeki sarı-lacivertli ekibin süreç yönetimine sosyal medyada tepkiler hızla yükseliyor.

Peki bunun sebebi ne?

Peki bunun sebebi ne?
twitter.com

Türkiye'de 'transfer' denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe taraftarının isyanına verdiği yanıtta Süper Lig'in artık eskisi kadar ilgi çekmediğini ifade ediyor. 

Suudi Arabistan ekiplerinin ekonomik açıdan güçlü olması futbolcu menajerlerine 'para istesek Arabistan'a gideriz' dedirtmeye başlamış:

'Gidilen yıldızların birçoğu '23 Haziran daha çok erken, Avrupa'dan teklifleri duyalım, Oralardan isteğimizi alamazsak, Suudi'ye bakarız, o da olmazsa en son Türkiye kafasındalar. Mesela teklifi reddeden isimlerden birisinin temsilcisi, 'Derdimiz para olsa neden Türkiye'ye gelelim, Suudi'ye gideriz' dedi. Marka değeri çok iyi yerlerde..'

Yurt dışı basınında çıkan haberlere baktığımızda da aslında bu konuya değiniliyor. Birçok oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemediği öne sürülüyor. Sizce takımlarımız ve ligimiz için çıkış yolu nedir?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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