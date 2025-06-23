Üç Büyüklerin Golcüsü Batshuayi Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Saha içindeki hareketleri, ilginç gol sevinçleri ve enerjik tavırlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran, Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 31 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından kendisine sosyal medyada adeta yorum yağdı.