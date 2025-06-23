Üç Büyüklerin Golcüsü Batshuayi Yeni İmajıyla Gündem Oldu
Saha içindeki hareketleri, ilginç gol sevinçleri ve enerjik tavırlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran, Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 31 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından kendisine sosyal medyada adeta yorum yağdı.
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Süper Lig'de son olarak Galatasaray formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, paylaşımıyla gündem oldu
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Aslında bu tarzın bir adı var: babushka boy
Sosyal medyada akıllara Mertens gelirken mizah da eksik kalmadı
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