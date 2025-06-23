onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Üç Büyüklerin Golcüsü Batshuayi Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Üç Büyüklerin Golcüsü Batshuayi Yeni İmajıyla Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 17:56

Saha içindeki hareketleri, ilginç gol sevinçleri ve enerjik tavırlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran, Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündemde. 31 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından kendisine sosyal medyada adeta yorum yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig'de son olarak Galatasaray formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, paylaşımıyla gündem oldu

Süper Lig'de son olarak Galatasaray formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, paylaşımıyla gündem oldu

Futbolculuk kariyerine Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'ta devam eden Michy Batshuayi, yeni imajıyla hem futbolun hem de magazin dünyasının gündemine oturdu.

Aslında bu tarzın bir adı var: babushka boy

Aslında bu tarzın bir adı var: babushka boy

ABD'li rapçi A$AP Rocky, 2019 yılında çıkardığı “Babushka Boi” adlı şarkısının klibinde kendice modaya sıra dışı bir yaklaşım getirmişti. Klibin ardından “babushka boy” ifadesi sosyal medyada yaygınlaştı ve rapçinin tarzı, erkek giyiminde öne çıkmaya başladı.

Sosyal medyada akıllara Mertens gelirken mizah da eksik kalmadı

Sosyal medyada akıllara Mertens gelirken mizah da eksik kalmadı
twitter.com

Galatasaray'a veda eden yıldız orta saha da eşi Kat Kerkhofs ile katıldığı bir etkinlikte tarzıyla çok konuşulmuştu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın