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Galatasaray'dan Yine Zaman İsteyen Osimhen Yönetimin Sabrını Taşırdı

Galatasaray'dan Yine Zaman İsteyen Osimhen Yönetimin Sabrını Taşırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 15:24

Mükemmel bir sezonu geride bıraktıktan sonra geleceğini şekillendirme aşamasında olan Victor Osimhen, neredeyse bir aydır hangi takıma transfer olacağına karar veremedi. Nijeryalı golcü hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken İtalyan basını yıldız forvetin henüz seçim yapmayacağını aktardı.

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Ne imza atıyor ne de açıklama yapıyor

Ne imza atıyor ne de açıklama yapıyor

Galatasaray'da geçirdiği kiralık sezonda iki kupa kaldıran Osimhen hakkında tek bir gerçek var o da kariyerine Napoli'de devam etmeyeceği. 26 yaşındaki golcünün dev talipleri bulunurken ne istediği şu an için ne yazık ki bilinemiyor. Galatasaray'a 'bekleyin' mesajı gönderse de kulübe yakın kaynaklar sarı-kırmızılı yönetimde sabrın taşma noktasına geldiğini öne sürüyor.

Abdullah Kavukçu, sürekli süre istediğini söyledi

Abdullah Kavukçu, sürekli süre istediğini söyledi

Galatasaray Başkanvekili, düzenlediği basın toplantısında Osimhen'in kendilerinden zaman talebinde bulunduğu fakat bu durumun kendileri için sıkıntı yaratma noktasına geldiğini şu sözlerle ifade etti:

'Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi var. Arada çok büyük rakamlar var. Kararını yarın vermesini istiyoruz ama saygılı da oluyoruz. Devamlı bizden süre istiyor. Ancak bu sürenin de bir son noktası var. Biz de şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var.'

Peki bu süre ne kadar?

Peki bu süre ne kadar?

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Osimhen'in hedefi FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sonu. Haberde Osimhen'in temmuz ortasında kesin bir karar vereceği belirtiliyor. Turnuvanın final maçı 13 Temmuz'da. Osimhen'e ilgisi olan kulüpler ise şöyle: Al Hilal, Juventus, United, Arsenal

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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