Galatasaray'dan Yine Zaman İsteyen Osimhen Yönetimin Sabrını Taşırdı
Mükemmel bir sezonu geride bıraktıktan sonra geleceğini şekillendirme aşamasında olan Victor Osimhen, neredeyse bir aydır hangi takıma transfer olacağına karar veremedi. Nijeryalı golcü hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken İtalyan basını yıldız forvetin henüz seçim yapmayacağını aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne imza atıyor ne de açıklama yapıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abdullah Kavukçu, sürekli süre istediğini söyledi
Peki bu süre ne kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın