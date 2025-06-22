Galatasaray'dan Yine Zaman İsteyen Osimhen Yönetimin Sabrını Taşırdı

Galatasaray Başkanvekili, düzenlediği basın toplantısında Osimhen'in kendilerinden zaman talebinde bulunduğu fakat bu durumun kendileri için sıkıntı yaratma noktasına geldiğini şu sözlerle ifade etti:

'Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi var. Arada çok büyük rakamlar var. Kararını yarın vermesini istiyoruz ama saygılı da oluyoruz. Devamlı bizden süre istiyor. Ancak bu sürenin de bir son noktası var. Biz de şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var.'