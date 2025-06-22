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Brezilya Maçını Sabırsızlıkla Bekleyenlerin Birbirinden Komik Paylaşımları

Brezilya Maçını Sabırsızlıkla Bekleyenlerin Birbirinden Komik Paylaşımları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 14:15

Milletler Ligi’nde İtalya ile birlikte henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Filenin Sultanları, İstanbul etabının son maçında Brezilya’yı yenerek 8’de 8 yapmanın peşinde olacak.

Tüm voleybol dünyasının sonucunu merakla beklediği dev mücadele, saat 19.30’da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi sosyal medyada heyecan dorukta. Bakalım hisler nasıl.

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Ne eksik ne fazla 😂

Tam böyle 😬

Tam böyle 😬
twitter.com

Sakin geçmeyeceği kesin zaten 😉

Güvenimiz tam!

Güvenimiz tam!
twitter.com

Kazanan biz olalım da 😑

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Bu da büyük merak konusu bakalım

Bu da büyük merak konusu bakalım
twitter.com

😂😂😂

😇

😇
twitter.com

Süper edit 😅

😎

😎
twitter.com
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Umalım ki böyle olsun 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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