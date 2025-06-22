Brezilya Maçını Sabırsızlıkla Bekleyenlerin Birbirinden Komik Paylaşımları
Milletler Ligi’nde İtalya ile birlikte henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Filenin Sultanları, İstanbul etabının son maçında Brezilya’yı yenerek 8’de 8 yapmanın peşinde olacak.
Tüm voleybol dünyasının sonucunu merakla beklediği dev mücadele, saat 19.30’da TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşma öncesi sosyal medyada heyecan dorukta. Bakalım hisler nasıl.
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Tam böyle 😬
Güvenimiz tam!
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Bu da büyük merak konusu bakalım
😇
😎
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